Сбербанк возьмет комиссию с чужих клиентов за наличные из банкоматов

Сбербанк введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для клиентов других банков, сказал предправления Сбербанка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета. «Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что такая возможность появилась», — цитирует Грефа RNS.

Международная платежная система Visa с февраля разрешила банкам – владельцам банкоматов брать комиссию с клиента за снятие наличных в их устройствах. До этого комиссию с клиента за снятие наличных с карты могли брать только выпустившие их банки. После чего они самостоятельно рассчитывались с банком, в чьем банкомате их клиент снял деньги.

Сбербанку принадлежит самая большая сеть банкоматов в стране — 80 000 из 200 000.

В новых тарифах Visa есть оговорка: брать комиссию с клиента банк сможет только в том случае, если в его банкомате за снятие наличных с карт других систем установлена такая же комиссия. Это значит, что как минимум две системы – «Мир» и Mastercard – должны изменить свои правила.

Многие банки в последнее время сокращали банкоматные сети, поскольку это был невыгодный бизнес, рассказывал «Ведомостям» директор карточного департамента одного из банков, однако в связи с решением Visa содержание собственной банкоматной сети стало вновь актуальным, считает он.

«Тинькофф банк», у которого нет банкоматов, может их установить, рассказывал в прошлую пятницу владелец банка Олег Тиньков. «У нас будут свои банкоматы. В этом году мы ставим некоторое количество банкоматов. Своя банкоматная сеть будет в больших городах. Мы понимаем, где наши клиенты находятся, где они снимают деньги, и там будут стоять наши банкоматы», – сказал он (цитата по Banki.ru).