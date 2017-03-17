Снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже

С середины февраля Visa разрешила банкам – владельцам банкоматов (эквайерам) брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкоматах, рассказали «Ведомостям» четыре банкира. До этого правила платежных систем это запрещали.

Комиссию за снятие денег с карты берет выпустивший ее банк, а потом рассчитывается с владельцем банкомата. Это позволяет устанавливать единые правила игры: клиент всегда знает тариф, каким бы банкоматом он ни воспользовался. Размер межбанковской комиссии устанавливают платежные системы: у Mastercard это 0,5% от суммы транзакции, у Visa – 0,45% + 3 руб., у «Мира» – 0,45%. Обычно банки делают снятие наличных в «своих» банкоматах бесплатным, некоторые никогда не берут комиссию за снятие, выплачивая межбанковскую комиссию из собственных средств.

Новая тарифная политика Visa принципиально меняет рынок, считают опрошенные «Ведомостями» банкиры, отмечая оговорку: эквайеры смогут брать комиссию за снятие наличных по картам Visa, только если другие системы изменят свои правила аналогичным образом.

Mastercard поддерживает эти изменения и может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы, говорят два банкира, знающих это от сотрудников платежной системы. Представитель Mastercard от комментариев отказался. Представитель национальной платежной системы «Мир» заявил, что система не планирует менять свои правила, сейчас они запрещают владельцам банкоматов брать дополнительную комиссию с держателей карт.

Часть банкиров считают, что это не будет помехой для банков с широкой банкоматной сетью: они просто будут платить штраф, который будет существенно меньше, чем выгода от новых комиссий.

Visa периодически пересматривает тарифную политику для соответствия изменениям рынка, передала гендиректор системы в России Екатерина Петелина. Новые правила позволяют сохранить межбанковскую комиссию 0,45% + 3 руб. либо снизить ее до 0,25%, добавив комиссию с клиента. Ее размер не указан: в правилах сказано лишь, что она «фиксированная» и Visa может ограничить ее.

«Поскольку Visa и Mastercard занимают коллективное доминирующее положение на рынке, то введение необоснованных тарифов может носить признаки нарушения антимонопольного законодательства в части навязывания. Однако, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо проанализировать деятельность Visa и Mastercard в других странах», – сказал замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Редко, но много Несмотря на существенный рост безналичных платежей за последние несколько лет, снятие наличных остается для россиян главным способом использования карт: за 2016 г. они сняли в банкоматах 25,9 трлн руб., а оплатили товары и услуги на 12,3 трлн. Правда, по числу транзакций на снятие наличных приходится 20% операций.

Многие банкиры узнали об изменении правил Visa от «Ведомостей». «Нам просто прислали бюллетень, который ничем не отличался от дежурной новостной рассылки, хотя обычно о таких существенных изменениях предупреждают заранее – минимум за полгода, они обсуждаются с игроками», – недоволен один из них.

Себестоимость снятия наличных составляет 0,7–0,8% от суммы (включает затраты на покупку банкоматов, их обслуживание, инкассацию, а также стоимость отвлеченных денег), говорит банкир, в некоторых регионах она доходит до 1%. До 2015 г. межбанковская комиссия за снятие наличных составляла около 1%, который позволял эквайерам окупать свою сеть банкоматов и даже получать небольшой доход. В связи с появлением Национальной системы платежных карт Mastercard, а за ней Visa опустили комиссию за снятие наличных до 0,5%. Это привело к тому, что Сбербанк, который владеет крупнейшей банкоматной сетью в стране, недосчитался комиссионных доходов, объясняет розничный банкир. Сбербанк даже собрался сократить число своих банкоматов в 2017 г. с 80 000 примерно до 70 000.

Другие банки последовали его примеру: им выгоднее стало платить Сбербанку 0,5%, чем содержать сеть, рассказывает другой банкир из топ-50. Сейчас банки без широкой банкоматной сети могут потерять клиентов, волнуется он: если Сбербанк установит высокие комиссии, часть клиентов перейдет к нему, чтобы не переплачивать. Особенно болезненно это будет для банков со слабой банкоматной сетью, добавляет он, опасаясь 20%-ного оттока клиентов.

«Тинькофф банк», у которого банкоматов нет, не поддерживает изменения, сказал его представитель: «Мы считаем неправильным, когда доминирующий игрок рынка инициирует подобные меры, которые могут нарушить существующий между всеми карточными игроками баланс». Возможность бесплатного снятия наличных клиенты «Тинькофф банка» ставят только на 4-е место среди преимуществ, подчеркнул его представитель. И пообещал, что если изменения будут приняты, то банк по-прежнему будет компенсировать клиентам снятие наличных в чужих банкоматах.

Сбербанк на запрос «Ведомостей» не ответил.