Объем безналичных платежей в России вырастет вдвое за три года – Visa

Директор департамента новых продуктов Visa Антон Красненков прогнозирует, что объем безналичных расчетов в России может увеличиться вдвое в ближайшие три года. «Объем транзакций растет больше, чем объем платежей. Это говорит о том, что люди все больше используют карты для оплаты ежедневных покупок. Средний чек стал меньше, но при этом объем операций растет», – приводит ТАСС его слова.

По данным Visa, средний размер чека по премиальным картам в прошлом году снизился на 6% и составил $150. В то же время россияне стали чаще использовать такие карты для оплаты товаров и услуг за границей, общее количество транзакций увеличилось на 12%. Такие данные приводятся в исследовании VisaNet (статистика по трансграничным транзакциям по картам Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite без учета онлайн-платежей).

Наибольшее количество премиальных платежных карт находится на руках у москвичей – в среднем, 2,2 карты. 55% респондентов владеют только одной премиальной картой, каждый четвёртый – по две, ещё 12% – по 3, а 4 и более карт почти у каждого десятого (9%).

Россияне пользуются премиальными картами в основном для оплаты товаров и услуг (92%) как в обычных магазинах (88%), так и в интернете (78%). Наличные снимают в банкоматах 60% опрошенных: это необходимо для того, чтобы расплатиться в местах, где не принимают карты.

Почти каждый второй (55%) из опрошенных использует такие карты за границей, ещё 51% переводят средства на другую платежную карту или электронный кошелёк.

«Статистика за последний год показывает, что количество операций выросло, но объём немного снизился. Но IV квартал этого года делает наши ожидания оптимистичными, я думаю, что тренд позитивный продолжится. Мы видим потребность в программе привилегий, собираемся ее значимо расширять, запускать на новой инновационной платформе», – пояснил Красенков (цитата по «Прайму»).

75% опрошенных путешествуют как минимум дважды в год. Чаще всего путешествуют клиенты банков с высоким уровнем дохода, в возрасте до 35 лет и женщины. Отпуск за границей (79%) востребован больше, чем в России (63%).

Исследование проводилось компанией «Маграм» в сентябре 2016 г. Всего было опрошено 513 человек старше 20 лет, проживающих в Москве и других городах России с личным доходом не менее 150 000 руб. в месяц в Москве, и не менее 100 000 руб. в месяц в регионах.