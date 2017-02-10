Бюджетникам резрешат отказаться от карт «Мир» в пользу наличных

Получатели бюджетных средств смогут отказаться от использования карты «Мир» в пользу наличных. С таким заявлением выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«ФАС и ЦБ договорились, что с 1 января 2018 г. бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту "Мир", но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», - пояснил он.

Соответствующие поправки планируется внести в закон «О национальной платежной системе».

Согласно им с 1 июля предлагает выдавать карты «Мир» новым клиентам бюджетной сферы, с 1 июля 2018 г. карту должны использовать все действующие бюджетники, кроме пенсионеров. Для пенсионеров процедура замены их действующих карт на карты «Мир» продлится до 1 июля 2020 г.