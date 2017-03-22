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Высокочастотный трейдинг теряет блеск и силу

Из-за низкой волатильности, конкуренции и роста издержек зарабатывать становится труднее
Среди ВЧТ-фирм много маркетмейкеров, которые зарабатывают за счет огромного оборота и наполняют рынок ликвидностью
Среди ВЧТ-фирм много маркетмейкеров, которые зарабатывают за счет огромного оборота и наполняют рынок ликвидностью
Henny Ray Abrams / AP

В 2016 г. ВЧТ-фирмы на торговле акциями США заработали $1,1 млрд дохода по сравнению с $7,2 млрд в 2009 г. (данные Tabb Group, их цитирует WSJ). ВЧТ-фирмы используют компьютерные стратегии, позволяющие совершать сделки за доли секунды. Этот сектор стремительно рос в начале 2000-х гг., а после кризиса 2008 г. ВЧТ-фирмы превратились в «плохих парней» Уолл-стрит: их заказы выполняются первыми в ущерб другим клиентам. Изданная в 2014 г. книга Майкла Льюиса «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит» стала бестселлером.

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