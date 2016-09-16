Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: Практикум: Как оставить наследство питомцу

Согласно опросам социологов, примерно половина россиян держит домашних животных. Для многих питомец – член семьи, едва ли не самый любимый.

Недавно ко мне обратился клиент, достаточно обеспеченный мужчина пенсионного возраста, владелец немецкой овчарки. Он хотел предпринять все возможное, чтобы в случае его кончины о собаке должным образом заботились и любимый пес не остался на улице. Поэтому поинтересовался, возможно ли и как в рамках российского права оставить питомцу на безбедную старость часть своего состояния.

Конечно, возможность распорядиться своим имуществом на случай смерти является одним из фундаментальных основ частной собственности. И уже при жизни человек вправе составить завещание, где будет установлено, что и кому должно достаться после его кончины. Мировая практика показывает, что любящий хозяин, скорее всего, дополнит список имен и фамилий тех, кому он предполагает оставить нажитое, кличкой питомца (см. врез).

Многие наши соотечественники тоже хотели бы обеспечить достойное существование своим любимцам, но сделать это совсем не так просто, как, скажем, в США.

Хвостатая наследница Американская миллиардерша, «королева нью-йоркской недвижимости» Леона Хелмсли (Leona Helmsley) завещала своей любимой болонке по кличке Трабл (Trouble) $12 млн. В 2007 г. после смерти Хелмсли оглашение ее завещания вызвало шок и у простых граждан, и у родственников.

Согласно Гражданскому кодексу России животное ни при каких обстоятельствах не может быть наследником. Поэтому условие завещания о переходе имущества в собственность домашнего животного является ничтожным.

Однако закон предусматривает определенные механизмы, позволяющие позаботиться о домашнем животном после смерти хозяина. Речь идет о так называемом завещательном возложении, предусмотренном статьей 1139 Гражданского кодекса. Его суть заключается в том, что наследодатель в завещании указывает физическое или юридическое лицо, на которое возлагается обязанность совершать определенные действия, в частности содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. В завещании заботливый хозяин может подробно описать желаемый образ жизни питомца, оговорить порядок ухода за ним и стоимость его содержания.

Лицом, на которое завещатель вправе возложить обязанность по уходу за питомцем, может быть любой из его наследников либо исполнитель завещания (душеприказчик). В последнем случае наследодатель обязан предусмотреть в завещании часть наследственного имущества, из которого душеприказчик будет брать ресурсы на должное содержание животного.

К выбору лица, на которого вы собираетесь возложить обязанность ухаживать за животным, нужно подходить очень ответственно. Дело в том, что в нашей стране не выработан правовой механизм, позволяющий полностью контролировать лицо, на которое наследодатель возложил заботу о животном. В связи с этим существует риск, что любимец не получит должного ухода. Поэтому лучшим кандидатом является либо один из близких вам людей, который готов заботиться о животном, либо питомник с хорошей репутацией.

Но в любом случае не стоит полагаться лишь на добросовестность наследников, а нужно внимательно подойти к составлению завещания, в котором следует прописать подробный алгоритм, позволяющий контролировать уход за животным. Очевидно, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому нельзя дать универсальный совет, какие именно положения включить в завещание. Но вот что я рекомендую обязательно внести в него, чтобы существенно снизить риск злоупотреблений.

Во-первых, в завещании необходимо идентифицировать животное, точно указав номер клейма или чипа. Это поможет избежать уклонений от исполнения обязательств под предлогом невозможности установить животное, в отношении которого было сделано завещательное возложение.

Во-вторых, следует обеспечить надзор за исполнением завещательного возложения. Осуществлять этот надзор, а в случае необходимости требовать его должного исполнения в судебном порядке может наследник, душеприказчик либо иное лицо. Как правило, наиболее целесообразно поручить эту задачу сразу нескольким лицам, включая местную организацию по защите животных.

В-третьих, желательно предусмотреть механизм, позволяющий объективно контролировать здоровье питомца. В частности, можно оговорить периодическую диспансеризацию для выявления и документального подтверждения состояние животного.

В-четвертых, разумно указать, где должен проживать питомец, чтобы он чувствовал себя комфортно.

Следует заметить, что в большинстве зарубежных стран наследственное законодательство, так же как и в России, не позволяет признать домашнее животное наследником. А желание наследодателя позаботиться о домашнем любимце реализуется там либо через наследственное возложение, либо через специальный траст (так называемый pet trust, такие трасты создают в Англии, США и других странах, где применяется английское право).

Поскольку во многих западных странах механизм контроля за исполнением последней воли умершего развит намного лучше, чем в нашей стране, состоятельному владельцу животного стоит задуматься об обращениях к иностранным компаниям, специализирующимся на такого рода услугах. При должном финансировании эти структуры готовы реализовать практически любые пожелания заботливого хозяина. При этом не обязательно, чтобы питомец был перевезен в другую страну. Вполне можно договориться об уходе за животным и в России. Единственным недостатком этого варианта является его высокая цена – обычно не менее $300–500 в месяц.

Кто из животных получал внушительное наследство от хозяев