Могут ли дивидендные акции заменить валютные депозиты

В последние годы доходность валютных депозитов в России катастрофически падает. В США и Европе она вообще стремится к нулю.

Недавно, продлевая свой «московский» депозит в долларах, я получил ставку 1,6% годовых. Но даже такой процент совсем неплох по сравнению со ставками в западных банках. Например, Bank of America открывает годовые депозиты на сумму $100 000 под 0,05%, британский Barclays – под 0,7% для сумм от 500 до 1 млн фунтов стерлингов, а французский Credit Agricole – под 1,25% при вложении 25 000–500 000 евро. Владельцам меньших сумм в Европе остается довольствоваться процентной ставкой на уровне 0,2–0,7% годовых.

Такая ситуация, вне всяких сомнений, не устраивает вкладчиков. Особенно тех, кто рассчитывал на небольшой, но ощутимый доход от сбережений, и без большого риска.

Один из моих клиентов, 53-летний директор и миноритарный владелец «советского» заводика в средней полосе России, планирует по состоянию здоровья через год-два уйти «на пенсию» и жить в Испании, где куплен небольшой домик. Сбережения на старость в российских и испанских банках теперь приносят мизерный доход, сетовал он.

В весьма неприятном положении оказались те люди, которые уже отошли от дел и в нынешних условиях вынуждены просто проедать капитал. Мой знакомый, 60-летний пенсионер, в прошлом известный адвокат, ныне живущий на Кипре, жаловался мне, что доход от депозитов в кипрских банках теперь не покрывает даже текущих затрат его и супруги и семья вынуждена резко сокращать расходы.

Многим моим клиентам-рантье или тем, кто только планировал жить на проценты, приходится усиленно искать альтернативы вкладам.

В качестве одной из них я предлагаю клиентам вложение в дивидендные акции крупных зарубежных компаний.

Судите сами: например, такая легендарная компания, как IBM, платит акционерам годовые дивиденды в размере 3,64%, McDonald’s – 3,35%, а один из мировых лидеров фарминдустрии, компания Pfizer, еще больше – 4% в год. И это не предел. На международном рынке масса достойных компаний и с более высокими дивидендами. Например, английская компания Dignity, которая специализируется на рынке ритуальных услуг, платит держателям акций дивиденды в размере 7,85%. А инвестируя в биржевой фонд активного управления InfraCap MLP ETF (специализируется на компаниях энергетической инфраструктуры), можно было получить 19,23% за год.

Это доход без учета роста стоимости самих акций, который также может быть хорошим источником дохода частного инвестора дополнительно к дивидендам. За последние 12 месяцев общая доходность акций McDonald’s составила 4,16%, IBM – 19,3%, а бумаги нефтяного гиганта Chevron и вовсе принесли инвесторам 21,58% дохода. Но это не всегда так.

У вложений в дивидендные акции в расчете на стабильный доход есть и серьезные минусы, которые следует принять во внимание. Главные из них – это волатильность и риски потерь от падения цен акции. И здесь не нужно строить иллюзий: чем больше дивиденды – тем больший риск берет на себя инвестор. Возьмем, например, ту же Pfizer. За последние 12 месяцев ее бумаги подешевели на 7,44%. Теперь при необходимости продать приобретенные год назад акции инвестор окажется в убытке.

В каждом конкретном случае необходимо свое индивидуальное решение, которое лучше всего принимать вместе со специалистом. Однако можно выделить и ряд общих правил, которые следует соблюдать, инвестируя «в дивиденды». Прежде всего, речь идет о том, кому позволены, а кому категорически запрещены подобные вложения. Например, людям предпенсионного возраста с небольшими сбережениями лучше вообще не трогать ценные бумаги отдельных компаний, за исключением надежных облигаций. А вот в случае, когда размер состояния велик настолько, что весомая его часть будет передана следующему поколению, нет нужды держать все деньги на банковских счетах; по крайней мере 15–20% капитала можно вложить в дивидендные акции.

Я бы также посоветовал не гнаться за сверхвысокими дивидендами. Желательно инвестировать в крупные компании с хорошей дивидендной историей. Например, IBM в течение 16 лет из года в год увеличивает размер своих дивидендов, McDonald’s делает это почти 40 лет, Pfizer – шесть, а вот компания Johnson & Johnson – целых 53 года, с 1966 г.

Для снижения уровня риска необходимо также делать вложения на срок не менее 3 лет и диверсифицировать их по отраслям. Например, это могут быть акции крупных глобальных производителей питания, лекарств, известных инфраструктурных компаний.

Следует также постоянно следить за акциями, в которые вы вложились, и своевременно реинвестировать, ребалансировать портфель, менять бумаги. Несколько упростить жизнь инвестору могут специализированные дивидендные ETF. Например, одним из наиболее доходных биржевых фондов на сегодняшний день является SPDR S&P International Dividend ETF, который представляет собой портфель из 100 акций компаний (в основном Европы и Австралии) с высокими дивидендами. Его текущая дивидендная доходность – около 5%, а рост стоимости самого фонда с начала года – 8,84%.

Стоит также учитывать, что с дивидендов (в отличие от процентов по валютным вкладам в российских банках) придется платить налоги. Например, в США и Англии с дивидендов, предназначенных частному инвестору, автоматом взимается 10%. Возможно, ему также придется заплатить налог на доходы по месту жительства – все зависит от соглашения об избежании двойного налогообложения между странами.

Что перевешивает в вашем случае – плюсы или минусы перевода вкладов в дивидендные акции, – решайте сами. Но директор заводика, к примеру, отказался от моего предложения перевести 10% сбережений в дивидендные бумаги. Он, как и многие небедные валютные вкладчики, предпочел купить недвижимость – квартиру в Барселоне под сдачу. А вот другой мой клиент, 42-летний владелец региональной аптечной сети, еще более года назад согласился на портфель из дивидендных акций 10 крупных американских компаний, вложив в него около 30% сбережений. Пока он не жалуется: за прошедшее время доход составил в среднем 7,5% годовых, и он подумывает увеличить инвестиции.

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