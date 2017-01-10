Политика во многом будет определять ситуацию на мировых рынках в 2017 году

Политические факторы будут превалировать над экономическими и в России, и за рубежом

Начало 2017 г. окончательно укрепило мнение финансового сообщества, что политические факторы в формировании трендов на мировых рынках в обозримом периоде будут превалировать над фундаментальными экономическими.

Основной поток новостей в начале января генерировался из-за океана, преимущественно твиттером избранного президента США Дональда Трампа. Новые сообщения будущего хозяина Белого дома при этом не только не прояснили ситуацию, но и заставили задаться еще бóльшим количеством вопросов, чем во время предвыборной кампании. Популярными темами для обсуждения в чатах трейдеров стали первоочередные изменения в будущей экономической политике, в том числе денежно-кредитной, актуальные геополитические шаги США, включая доклад разведслужб о влиянии России на ход выборов в США, реалистичность смягчения США и Евросоюзом санкций в отношении России, формирование команды Трампа, политическая ситуация в Европе в преддверии выборов и после теракта в Берлине, прочность достигнутых в декабре договоренностей ОПЕК и независимых производителей нефти.

В проекции на мировые финансовые и сырьевые рынки все перечисленные факторы к началу первой в России рабочей недели дали следующую картину.

Нефть: американские горки

Под воздействием противоречивых прогнозов о ходе исполнения договоренностей странами ОПЕК котировки нефти в начале месяца многократно меняли направление движения, периоды падения отличались от фаз роста стремительностью (до -5% в день), что может свидетельствовать о неустойчивости тренда.

Договоренность о сокращении добычи, вероятно, останется позитивно-нейтральным для рынка нефти фактором на горизонте 3-4 месяцев; она будет фактически исполняться благодаря хотя бы сезонному спаду поставок. Однако в будущем дисциплинированность участников ставится под сомнение и станет главным фактором риска для высоких цен на нефть. Следующие по значимости угрозы – сокращающийся спрос со стороны Китая на фоне замедления его экономики и риска торговой войны с США, а также эскалация напряженности между США и Ираном. Тема сланцевых нефтедобытчиков временно отошла на второй план, но может актуализироваться уже во II квартале, когда начнется медленный, но устойчивый рост добычи нефти в США. В долгосрочном плане росту котировок нефти может помешать законодательное оформление «нефтяной части» трампономики (либерализация добычи и экспорта американской нефти).

Нельзя также забывать, что на нефтяном рынке велика доля финансовой составляющей. Прирост котировок Brent от минимумов 2016 г. превысил 100%, и по мере накопления спекулятивного эффекта игра «против нефти» будет становиться все более явной угрозой бычьему тренду.

Доллар США: на 15-летнем максимуме

Индекс доллара по отношению к ведущим мировым валютам 3 января подскочил до максимальной отметки с 2002 г. в 103,8 пункта. Помимо роста интереса к долларовым активам на фоне экономических лозунгов Трампа и ожиданий повышения процентной ставки ФРС поводом для игры на повышение стали макроэкономические индикаторы США и усилившиеся спекуляции на тему политических рисков в еврозоне и Великобритании. Запоминающимся для игроков валютного рынка стало предложение кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен странам еврозоны вернуться к своим традиционным денежным единицам.

Доллар в начале января поднимался до $1,036/евро, но легкого пути к паритету многие аналитики в 2017 г. не ждут: американской валюте предстоит преодолеть преграды, прежде всего связанные с интересами самой экономики США.

Долговые рынки: никогда еще за последние годы расхождение прогнозов не было столь существенным

Правительствам G7 и BRIC предстоит погасить в 2017 г. около $8 трлн долга, при этом большинство стран столкнется с удорожанием заимствований. Аналитики ожидают, что в этом году центральные банки развитых стран более серьезно возьмутся за ужесточение беспрецедентно мягкой денежной политики. Хотя протокол декабрьского заседания комитета по ставкам ФРС США оказался неоднозначным. Несмотря на общий оптимистичный настрой, многие его члены выразили обеспокоенность ростом доллара, считая его серьезным препятствием для экономики; они также будут закладывать в модель фактор экономических реформ Трампа.

Одновременно эксперты высказывают абсолютно различные мнения о динамике рынков долга и развитых, и развивающихся стран. Оптимисты рекомендуют инвестировать в фонды облигаций «без ограничений» (в любые активы с максимальным доходом без ограничений по сроку погашения, географии или даже кредитному качеству) и в бонды развивающихся рынков. Ультра-пессимисты предрекают худший год с момента обвала на мировом рынке облигаций в 1994 г.

На горизонте нескольких месяцев в отношении российских бумаг настрой, очевидно, останется позитивным — на фоне высоких цен на нефть, сильного рубля и оптимистичной риторики российских чиновников в преддверии крупномасштабных внутренних и внешних заимствований.

Рынки акций: США растут на фоне повышения прогнозов по корпоративным прибылям

В 2016 г. индекс S&P 500 подскочил на 9,5%. Ускорение темпов экономического роста и «фактор Трампа» позволяют некоторым инвесторам надеяться на продолжение роста и в 2017 г. Другая группа не перестает удивляться показателям P/E и недоумевает, как рынку вообще удалось вырасти в 2015-2016 гг. Скептики полагают, что глобальные американские компании лишь проиграют в результате протекционистских мер Трампа, а надежды на снижение налога на прибыль корпораций в США оправдаются не в полной мере.

Российские индексы открыли 2017 г. новыми рекордами: РТС – с осени 2014 г., ММВБ — историческим. Очевидно, что фондовый рынок России в ближайшем году будет отыгрывать политические риски (преимущественно внутренние) и спекулятивные (преимущественно внешние, действия глобальных фондов). В результате движения индексов определятся в большей степени балансом жадности и страха в стратегиях игроков, нежели фундаментальными перспективами эмитентов. Пока ни один из радикальных сценариев развития ситуации на российском рынке не является приоритетным, поэтому большинство аналитиков присваивает высокую вероятность умеренно-позитивному тренду. Оценочные метрики аналитиков Газпромбанка по акциям предусматривают по итогам года рост ММВБ на 10-15% с текущих уровней, с потенциалом более сильного движения в случае ослабления финансовых ограничений со стороны США и ЕС.

Рубль: в ожидании ЦБР

Курс доллара к рублю в начале года опустился ниже отметки 60 руб. впервые с июля 2015 г. После праздников многие аналитики ожидают выхода на рынок Банка России с покупкой валюты – намерение пополнять резервы при ценах на нефть выше $55 за баррель анонсировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Вероятность этого события, на наш взгляд, высока, особенно после декабрьских трат ЦБ на фоне масштабных платежей по внешнему долгу.

Помимо этого факторами, создающими риски ослабления рубля (более ожидаемо во II квартале, поскольку в первом будет действовать эффект роста экспортной выручки и слабого импорта) являются: возможное увеличение госрасходов в преддверии президентских выборов 2018 г., также возможное начало действия «бюджетного правила», вероятность коррекции цен на нефть и спекулятивная политика иностранных хедж-фондов, переинвестировавших в рубли в 2016 г. Поддержку валюте окажут цены на нефть в случае их стабилизации/роста, позитивная риторика экономического блока правительства в предвыборный период (таких заявлений можно ожидать уже на этой неделе на Гайдаровском форуме), крупные внешние и внутренние размещения госдолга при относительно небольших объемах погашения внешнего долга (в январе – менее $3 млрд), возможное улучшение взаимоотношений между Россией и США.

Золото: тихая гавань

На фоне возросшей волатильности и неопределенности в секторах рынка, традиционно приносящих спекулятивный доход, в начале года инвесторы вновь обратили взгляд на золото. Оно подорожало более чем на 2%, это максимальный недельный прирост с весны 2016 г. Медианный прогноз на конец 2017 г. аналитиков, опрошенных Bloomberg, – $1300 (сейчас золото торгуется над отметкой $1180). Основания для «бычьей» оценки – угроза торговой войны США с Китаем, Brexit, политические риски в еврозоне, войны, несдержанная риторика президента Трампа. Спекулятивно золото также обладает потенциалом роста – после падения во второй половине 2016 г. на 17%.

Нынешний год начинается не менее интересно, чем предыдущий. Прогнозы по рынкам расходятся кардинально, кто-то из аналитиков ждет «черных лебедей», кто-то считает ситуацию более или менее предсказуемой. Одно очевидно: одновременно со сворачиванием ультрамягкой денежно-кредитной политики развитых стран период флэш-мобов на мировых финансовых рынках подходит к концу, и на смену ему идет идеология глубокого анализа и избирательного инвестирования.

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