Как одолжить денег незнакомому другу

P2P-кредитование (peer-to-peer, т. е. «от равного к равному») – новый способ взаимодействия инвесторов и заемщиков, который позволяет предоставлять кредит без вовлечения финансового института в качестве посредника, что приводит к упрощению всего процесса и существенной экономии времени для участников. За счет переноса всех действий на высокотехнологичные онлайн-платформы p2p-компании экономят на расходах на персонал, аренде офисов и прочих расходах, что позволяет предложить заемщикам и инвесторам более выгодные ставки. Кроме того, p2p-платформы не принимают депозитов; это позволяет избегать затрат на создание резервов, что выгодно отличает их от конкурентов из банковской сферы.

Возможности p2p-кредитования стали особенно очевидны, когда после кризиса 2008–2009 гг. банки ужесточили требования к заемщикам, а сроки рассмотрения заявок на кредиты увеличились.

Первой p2p-платформой стала английская Zopa, которая появилась на рынке в 2005 г. и с тех пор выдала займов более чем на 1,9 млрд ($2,4 млрд). В 2006 г. p2p-кредитование начало развиваться в США: тогда была основана платформа Prosper (сейчас является второй по величине в США с общей суммой выданных кредитов более $8 млрд), а уже в следующем году появилась компания Lending Club, которая через семь лет провела IPO и была оценена в $5,4 млрд. Постепенно p2p-кредитование распространилось и в других странах, сейчас настоящий бум переживает китайский рынок – объемы выдачи кредитов таких игроков, как Lufax, в несколько раз превосходят даже Lending Club. Мировой объем рынка p2p-кредитования превысил $50 млрд в 2015 г. и, по разным прогнозам, достигнет $300–400 млрд уже в 2020 г.

Развитие рынка не было гладким: против Lending Club и OnDeck, двух первых публичных компаний сектора, были поданы многочисленные судебные иски, касающиеся в основном сокрытия ими важных для инвесторов данных при проведении IPO. Вспоминается также история с Ezubao – одной из крупнейших p2p-платформ в Китае, которая оказалась финансовой пирамидой. Эти события значительно повлияли на индустрию в целом и негативно отразились на цене акций публичных p2p-компаний; так, капитализация Lending Club сперва превысила $8 млрд, а потом снизилась до $2 млрд, где и находится сейчас.

Тем не менее, так как качество займов на платформах высоко и уровень дефолтов остается на стабильно низком уровне, компании продолжают расти, а рынок – развиваться. Графики ниже демонстрируют чистую доходность и процент списаний (данные на конец III квартала 2016 г.) по займам Lending Club в зависимости от года выдачи. Как видно, с 2010 г. дефолты не превышали 8%, а доходность стабильно держалась выше 6%.

Вместе с ростом числа платформ p2p-кредитования появляются игроки, деятельность которых направлена на обслуживание уже существующих p2p-платформ. Яркий пример – компании Orchard, PeerIQ, российская Blackmoon Financial Group, которые предоставляет институциональным инвесторам доступ к онлайн-платформам. p2p-кредитование привлекает инвесторов своей доходностью: инвестируя в займы, можно зарабатывать от 7 до 12% в валюте с учетом дефолтов и контролируемыми рисками – это существенно больше доходности аналогичных по рискованности инструментов.

Российский сектор развивается куда медленнее. Первые p2p-компании, «Кредитвсем» и «Биржа кредитов», вышли на рынок в 2010 г. «Биржа кредитов» перешла на модель онлайн-кредитования покупателей интернет-магазинов; по запросу «Кредитвсем», в свою очередь, сегодня можно найти огромное количество одноименных сервисов, которые не имеют отношения к оригинальной компании. Компания «Вдолг.ру», созданная в 2012 г. при участии banki.ru и фонда Runa Capital, столкнулась с проблемами регулирования и в апреле 2016 г. приостановила выдачу займов; сейчас регистрация новых пользователей на платформе все еще не производится.

Проблемы российского рынка p2p-кредитования прежде всего связаны с отсутствием развитой скоринговой системы всего населения в одинаковом и сравнимом формате (например, такой, как FICO в США, агрегирующей и анализирующей данные трех основных кредитных бюро). Пока официальная отчетность компаний и данные о заемщиках не всегда соответствуют реальности, эффективное p2p-кредитование не представляется возможным. При таких условиях в России с большей вероятностью получит распространение схема кредитования с обратным выкупом, при которой «заемщик» продает актив по сниженной стоимости, обязуясь выкупить его с процентами. Мешает и несовершенство законодательства: выдача займов на платформах может быть расценена как банковская деятельность.

Доступ российских инвесторов к вложениям в p2p-кредиты ограничен – иностранные платформы, руководствуясь местным законодательством, не принимают инвестиции от иностранцев. Однако получить доходность при инвестициях в P2P-кредиты возможно, вкладываясь в специализированные фонды, – у них отсутствуют какие-либо ограничения на национальность инвесторов. Схема выглядит следующим образом: инвестор приобретает паи фонда, а фонд уже в свою очередь инвестирует в займы на p2p-платформах. В России сейчас своих представителей имеет только американский фонд Prime Meridian, который является одним из крупнейших в этой индустрии с активами под управлением более $350 млн.

Безусловно, у инвестиций в p2p-кредиты есть и свои риски, которые необходимо принимать в расчет. Так, эта индустрия еще ни разу не проходила через масштабный кредитный кризис. Ряд исследований говорит о том что даже при таком кризисе, как в 2008 г., доходность хорошо подобранного и диверсифицированного портфеля p2p-займов не должна уходить значительно ниже нуля, однако на практике такой проверки этот класс активов еще не проходил.

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