Персональные финансы

В каких активах лучше всего переждать смену геополитической эпохи

Для России протекционистская концепция «трампономики» несет наименьшие угрозы
Станислав Новиков, заместитель председателя правления ФГ БКС по розничному бизнесу

У 2017 г. есть все шансы стать знаковым в мировой истории. Он может задать новые долгосрочные векторы в международной политике и в глобальной экономике. Влияние геополитики на рынки всегда было заметным, однако избрание на пост президента США Дональда Трампа ознаменовало собой нечто большее – приход новой эпохи, к реалиям которой еще предстоит адаптироваться рынкам капитала.

Попробуем разобраться, в чем риски и преимущества «трампономики» для России и на какие активы частным инвесторам нужно обратить внимание.

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