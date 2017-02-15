В каких активах лучше всего переждать смену геополитической эпохи

У 2017 г. есть все шансы стать знаковым в мировой истории. Он может задать новые долгосрочные векторы в международной политике и в глобальной экономике. Влияние геополитики на рынки всегда было заметным, однако избрание на пост президента США Дональда Трампа ознаменовало собой нечто большее – приход новой эпохи, к реалиям которой еще предстоит адаптироваться рынкам капитала.

Попробуем разобраться, в чем риски и преимущества «трампономики» для России и на какие активы частным инвесторам нужно обратить внимание.