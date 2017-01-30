Беспрецедентный президент

Политика нового президента США, неделю назад вступившего в должность, только сейчас начинает приобретать определенные очертания. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп ограничивался общими заявлениями, а там, где звучала конкретика – вроде обещания ввести 45%-ные пошлины на импорт из Китая и 35%-ные – из Мексики, – не было ясности, действительно ли он имеет в виду именно то, что говорит, и если да, то как именно это может быть реализовано.

Противоречивый набор

Выбранные Трампом и его переходной командой кандидаты в министры и советники не во всем прояснили ситуацию. С одной стороны, в области внешней политики Трамп заявлял о готовности улучшить отношения с Россией и устаревании НАТО, а его назначенца на пост госсекретаря, бывшего президента ExxonMobil Рекса Тиллерсона, девять часов расспрашивали на слушаниях в сенатском комитете о дружбе с Владимиром Путиным. С другой – сам же Трамп хочет наращивать военную мощь США, и явно не на территории своей страны, и Тиллерсон, пусть под давлением сенаторов, занял достаточно жесткую позицию по России. Уже утвержденный министром обороны генерал Джеймс Мэттис высказывался еще жестче. Команда Трампа в области национальной безопасности состоит из «вполне традиционных специалистов, причем прекрасных», убежден президент Atlantic Council Фред Кемп. «Мэттис был верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, он верит в НАТО», – напоминает Кемп.

В сфере экономики аналогичная картина. С одной стороны, несколько советников Трампа и даже один потенциальный министр – Стивен Мнучин, выдвинутый на пост министра финансов, – бывшие сотрудники Goldman Sachs, инвестбанка, который стал олицетворением свободных международных рынков. С другой – несколько его советников и еще один потенциальный министр – Уилбур Росс, проблем с утверждением на пост министра торговли которого не ожидается, жестко, а порой и агрессивно настроены в отношении Китая, выступают за пересмотр торговых соглашений и введение пошлин или налогов для ограничения импорта в США.

Первая неделя показала, что Трамп готов действовать стремительно и самостоятельно, не оглядываясь на членов администрации и конгресс по базовым пунктам программы, которые громче всего звучали во время его предвыборной кампании. Но при этом он также может быстро менять мнение в том, что касается конкретных способов реализации обещаний. Это в чем-то напоминает его выступления, которые, по словам переводчиков, так трудно переводить. Предмет обсуждения в речи Трампа отслеживать легко, рассказала The Washington Post профессиональный переводчик на японский Агнесс Каку: «Это о нем, это о враге». Но понять сущность того, о чем он говорит, конкретный смысл предложения зачастую сложно: «Его просто несет, и тебе, как переводчику, в итоге приходится догадываться, а это не очень хорошо».