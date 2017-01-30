Международные отношения
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Беспрецедентный президент

Беспрецедентный президент

России стоит больше надеяться на оживление мировой экономики из-за политики нового президента США Дональда Трампа, чем на дружбу с ним и его командой
Дональд Трамп считает, что США должны вести торговые войны со всеми, кто выигрывает от сотрудничества больше, чем его страна
Дональд Трамп считает, что США должны вести торговые войны со всеми, кто выигрывает от сотрудничества больше, чем его страна
MANDEL NGAN / AFP

Политика нового президента США, неделю назад вступившего в должность, только сейчас начинает приобретать определенные очертания. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп ограничивался общими заявлениями, а там, где звучала конкретика – вроде обещания ввести 45%-ные пошлины на импорт из Китая и 35%-ные – из Мексики, – не было ясности, действительно ли он имеет в виду именно то, что говорит, и если да, то как именно это может быть реализовано.

Противоречивый набор

Выбранные Трампом и его переходной командой кандидаты в министры и советники не во всем прояснили ситуацию. С одной стороны, в области внешней политики Трамп заявлял о готовности улучшить отношения с Россией и устаревании НАТО, а его назначенца на пост госсекретаря, бывшего президента ExxonMobil Рекса Тиллерсона, девять часов расспрашивали на слушаниях в сенатском комитете о дружбе с Владимиром Путиным. С другой – сам же Трамп хочет наращивать военную мощь США, и явно не на территории своей страны, и Тиллерсон, пусть под давлением сенаторов, занял достаточно жесткую позицию по России. Уже утвержденный министром обороны генерал Джеймс Мэттис высказывался еще жестче. Команда Трампа в области национальной безопасности состоит из «вполне традиционных специалистов, причем прекрасных», убежден президент Atlantic Council Фред Кемп. «Мэттис был верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, он верит в НАТО», – напоминает Кемп.

В сфере экономики аналогичная картина. С одной стороны, несколько советников Трампа и даже один потенциальный министр – Стивен Мнучин, выдвинутый на пост министра финансов, – бывшие сотрудники Goldman Sachs, инвестбанка, который стал олицетворением свободных международных рынков. С другой – несколько его советников и еще один потенциальный министр – Уилбур Росс, проблем с утверждением на пост министра торговли которого не ожидается, жестко, а порой и агрессивно настроены в отношении Китая, выступают за пересмотр торговых соглашений и введение пошлин или налогов для ограничения импорта в США.

Первая неделя показала, что Трамп готов действовать стремительно и самостоятельно, не оглядываясь на членов администрации и конгресс по базовым пунктам программы, которые громче всего звучали во время его предвыборной кампании. Но при этом он также может быстро менять мнение в том, что касается конкретных способов реализации обещаний. Это в чем-то напоминает его выступления, которые, по словам переводчиков, так трудно переводить. Предмет обсуждения в речи Трампа отслеживать легко, рассказала The Washington Post профессиональный переводчик на японский Агнесс Каку: «Это о нем, это о враге». Но понять сущность того, о чем он говорит, конкретный смысл предложения зачастую сложно: «Его просто несет, и тебе, как переводчику, в итоге приходится догадываться, а это не очень хорошо».

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