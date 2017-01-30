Starbucks отреагировал на запрет на въезд в США гражданам семи стран

Starbucks в ближайшие пять лет примет на работу 10 000 беженцев в 75 странах, где работают ее кофейни

Ранее этот запрет раскритиковали IT-гиганты и лидеры ряда стран мира; в Белом доме не смутились и заявили об успехе

Топ-менеджеры крупных американских компаний осудили решение администрации США ввести 90-дневный запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, включая обладателей грин-карт, для выработки новой миграционной политики. Ранее это решение раскритиковали лидеры многих стран мира, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности принять всех, кого не пускают в США. Авиакомпании разных стран мира начали отказывать в перевозке гражданам этих семи стран, в аэропортах США начались акции протеста. Суды в пяти штатах уже приостановили действие этого решения, сумятицы добавило нежелание ряда правительственных структур выполнять эти решения. Однако в Белом доме назвали введенный запрет «крупным успехом».

Starbucks в ближайшие пять лет примет на работу 10 000 беженцев в 75 странах, где работают ее кофейни. Это в открытом письме сотрудникам объявил гендиректор сети Говард Шульц. Его письмо стало реакцией на решение президента Дональда Трампа ввести временный запрет на въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана и на приказ о строительстве стены на границе с Мексикой. По оценке Шульца, решение о запрете на въезд вызвало «сумятицу, удивление и противодействие». Компания не будет ни поддерживать такие решения, ни молча встречать их, при том что с каждым днем растет неопределенность вокруг действий новой администрации, отметил он. Это письмо он написал «с тяжелым сердцем», «глубокой озабоченностью» и «решимостью выполнять свои обещания». По его словам, наступили «беспрецедентные времена», когда американцам пришлось стать свидетелями, что ставится под сомнение будущее «американской мечты».

Объявленные планы по найму беженцев означают, что компания хочет приютить и дать шанс тем, кто бежит от войны, насилия и преследований.

Нанимать беженцев Starbucks начнет с США, и в первую очередь будут приниматься те, кто служил в армии или поддерживал действия военных. Компания заверила, что поддерживает программу помощи нелегальным мигрантам, которых ввезли в США детьми. В Мексике Starbucks обещает продолжить сотрудничество со всеми партнерами и расширить программу по бесплатной раздаче кофейных деревьев бедным семьям.

Шульц стал последним из ряда руководителей американских корпораций, которые раскритиковали запрет на въезд в США граждан семи ближневосточных стран. Аналогичные заявления уже сделали топ-менеджеры Facebook, Google и Tesla, а сервис по поиску жилья Airbnb предложил бесплатное устройство пострадавшим от введенного запрета.

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает, что тотальный запрет на въезд гражданам нескольких, преимущественно мусульманских стран – это не лучший способ решать проблемы США. Он написал в Twitter, что пострадали от этого решения многие активные сторонники США. «Они действовали правильно, ничего не нарушили и не заслуживают быть отверженными», – считает Маск. Он и соучредитель Uber Трэвис Каланик пообещали, что донесут обеспокоенность индустрии до консультационного совета бизнесменов при президенте, где оба состоят.

Каланик также пообещал предоставить круглосуточную юридическую помощь работающим на Uber водителям, которые оказались за пределами США и пытаются вернуться в страну, и компенсировать им упущенные заработки. Uber выделяет $3 млн на юридическую помощь пострадавшим.

Google еще в пятницу объявил отзыв сотрудников, находящихся за границей, обратно в США. Компания выразила обеспокоенность в связи с созданием барьеров «на пути одаренных людей в США» и вторжением в личную жизнь коллег. По данным The Wall Street Journal, распоряжение Трампа напрямую затронуло 187 сотрудников Google. Сооснователь компании Сергей Брин принял участие в митинге протеста в Сан-Франциско, а журналистам объяснил свои действия просто: он тоже беженец. Политику Трампа критиковал и основатель Facebook Марк Цукерберг, напомнивший о собственном немецко-австрийско-польском происхождении и о том, что «США – страна иммигрантов и мы должны этим гордиться».

Apple, Google и Microsoft в письмах сотрудникам пообещали оказать юридическую помощь тем, кто пострадал от введенного запрета. Как сообщает Reuters, некоторые топ-менеджеры Кремниевой долины перечислили деньги юристам, взявшимся помочь иммигрантам, которым этот зарпет грозит. Прямо критиковать Трампа топ-менеджеры технологических компаний не стали, однако другие секторы экономики встретили решение президента молча, отмечает агентство. Например, просьбу Reuters о комментарии отклонили большинство крупных американских банков и автопроизводителей. IT-индустрия давно зависит от иммигрантов и их вклада в развитие технологий, славится либеральными взглядами, но и в ней пока нет консенсуса о том, как именно реагировать на решение Трампа, добавляет агентство.

Принятое решение о запрете на въезд полностью выполняется соответствующими структурами, заявил высокопоставленный чиновник администрации Трампа. По его словам, пока в ситуации ничто не изменилось, несмотря на митинги протеста и судебные решения, отмечает Reuters. «Это масштабная история успеха в плане реализации решения о запрете на каждом существующем уровне», – добавил он.

В воскресенье Трамп выпустил специальное заявление по ситуации, обвинив СМИ в неверной интерпретации его запрета. «Чтобы все разъяснить, это не запрет для мусульман, как ложно сообщают медиа», – цитирует пресс-релиз ABC News. По словам президента, запрет связан с борьбой с террором и с мерами безопасности в стране, а не с религией. Он напомнил, что в мире еще более 40 стран с преимущественно исламским населением, которых этот запрет не затронул. По его словам, аналогичный запрет ввел президент Барак Обама в 2011 г., когда на полгода приостановил выдачу виз иракцам.