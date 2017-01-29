Авиакомпании начали отказывать мигрантам в регистрации на рейсы в США

В посадке отказывают гражданам семи мусульманских стран даже при наличии грин-карты и визы

Авиакомпании стали отказывать мигрантам в посадке на самолеты, выполняющие рейсы в США. Около 170 иранцев не смогли сегодня улететь по ранее купленным билетам, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRINN. Авиакомпании объясняют свои действия выполнением подписанного в пятницу президентом США Дональдом Трампом распоряжения. Согласно данному документу на ближайшие 90 дней вводит запрет на въезд в США для граждан семи стран - Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Как сообщает телеканал, авиакомпании в массовом порядке отказывают иранцам в регистрации на рейсы в США. В их числе такие перевозчики, как «Австрийские авиалинии», Fly Emirates, Lufthansa, Qatar Airways. К регистрации не допускают даже тех, кто имеет вид на жительство в США - так называемыю грин-карту. Помимо этого авиакомпании прекратили продажу билетов гражданам Ирана. Иранские телеканал считает распоряжение президента США «расистским».

В МИД Ирана заявили, что новая миграционная политика только «на руку экстремистам для вербовки в их ряды мусульманской молодежи». Тегеран обещал предпринять ответные шаги.

Руководство международного аэропорта имени Рафика Харири Бейрута потребовало от иностранных авиакомпаний соблюдения порядка допуска на рейсы в США в связи с недавно введенным запретом, передает Reuters.

В свою очередь руководство авиакомпании EgyptAir распространило инструкции, запрещающие ее сотрудникам сажать на рейсы из Египта в США граждан семи мусульманских стран с иммиграционными визами, сообщает египетская газета «Йоум7» со ссылкой на заявление сотрудника авиакомпании Хусама Хусейна.

При этом обладатели грин-карт, дипломатических и служебных паспортов будут все же допущены на рейсы. О том, будут ли допускать на рейс с туристической визой, не сообщается. Накануне EgyptAir не допустила на рейс Каир - Нью-Йорк пять граждан Ирака и одного гражданина Йемена. Источник в аэропорту Каира подтвердил «РИА Новости», что иракцев и йеменца не стали регистрировать на рейс при наличии виз, пояснив, что компания не хочет нести ответственность в случае отказа им во въезде в США по прилете в Нью-Йорк.

Митинги в США против нового иммиграционного запрета

Craig Ruttle / AP Более 10 человек, прибывших в аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди из стран, которые подпали под указ президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, были задержаны службами правопорядка, сообщило AP. В связи с этим задержанием в аэропорту прошла акция протеста 1/11 Craig Ruttle / AP К акции подключились два члена американского конгресса. Вместе с тем Трамп заявил журналистам, что введенные указом ограничения «действуют хорошо», сообщает "Интерфакс" 2/11 Zuma / TASS В пятницу Трамп подписал исполнительное распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран, а также об «экстремальном отборе» (extreme vetting) кандидатов на предоставление убежища 3/11 Marcio Jose Sanchez / AP Прием всех беженцев остановлен на четыре месяца для усовершенствования - вероятно, ужесточения - процедуры проверки и отбора 4/11 John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images Акции протеста также прошли в других городах США. На фото митинг в Бостоне 5/11 Stephanie Keith/Getty Images В списке стран, гражданам которых запрещен въезд и которым три месяца не будут выдавать визы США, - Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Запрет касается и тех, у кого на руках виза и вид на жительство 6/11 Bastiaan Slabbers/NurPhoto via Getty Images Протесты в аэропорту Филадельфии 7/11 Max Herman / Zuma / TASS Сам Трамп заявил, что его распоряжение «не позволит радикальным исламским террористам проникнуть в США» 8/11 Stephanie Keith/Getty Images Самая большая акция протеста прошла в меж­ду­на­род­ном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке 9/11 Stephanie Keith / Getty Images Федеральный судья Бруклина выдал в воскресенье, 29 января, разрешение на временное пребывание на территории США лицам, задержанным в аэропорту Нью-Йорка в соответствии с указом президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, сообщают СМИ 10/11 Michael Nigro / Zuma / TASS «Запрет на мусульман будет вписан в историю как большой подарок экстремистам и тем, кто их поддерживает», - написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем микроблоге Twitter, сообщает "Интерфакс" 11/11

Авиакомпании Emirates Airlines после подписания Трампом распоряжения в срочном порядке пришлось сменить стюардессу и пилотов на рейс, следовавший в США, пишет Reuters. «Недавнее изменение требований въезда в США для граждан семи стран относится ко всем путешественникам и экипажу самолета», - пояснил пресс-секретарь авиакомпании.

Как пишет ВВС, накануне Федеральный окружной суд в Нью-Йорке временно запретил высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на распоряжение Трампа. Судья удовлетворила иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). Решение суда затронет около 200 человек, которые на данный момент находятся в транзитных зонах американских аэропортов.

Американский национальный правовой центр по вопросам иммиграции (NILC) сообщил, что подает в суд на Трампа и министра внутренней безопасности США. Подать иск также обещал Совет по американо-исламским отношениям (CAIR).