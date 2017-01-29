Авиакомпании начали отказывать мигрантам в регистрации на рейсы в США
- Ирина Чевтаева
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Авиакомпании стали отказывать мигрантам в посадке на самолеты, выполняющие рейсы в США. Около 170 иранцев не смогли сегодня улететь по ранее купленным билетам, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRINN. Авиакомпании объясняют свои действия выполнением подписанного в пятницу президентом США Дональдом Трампом распоряжения. Согласно данному документу на ближайшие 90 дней вводит запрет на въезд в США для граждан семи стран - Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
Как сообщает телеканал, авиакомпании в массовом порядке отказывают иранцам в регистрации на рейсы в США. В их числе такие перевозчики, как «Австрийские авиалинии», Fly Emirates, Lufthansa, Qatar Airways. К регистрации не допускают даже тех, кто имеет вид на жительство в США - так называемыю грин-карту. Помимо этого авиакомпании прекратили продажу билетов гражданам Ирана. Иранские телеканал считает распоряжение президента США «расистским».
В МИД Ирана заявили, что новая миграционная политика только «на руку экстремистам для вербовки в их ряды мусульманской молодежи». Тегеран обещал предпринять ответные шаги.
Руководство международного аэропорта имени Рафика Харири Бейрута потребовало от иностранных авиакомпаний соблюдения порядка допуска на рейсы в США в связи с недавно введенным запретом, передает Reuters.
В свою очередь руководство авиакомпании EgyptAir распространило инструкции, запрещающие ее сотрудникам сажать на рейсы из Египта в США граждан семи мусульманских стран с иммиграционными визами, сообщает египетская газета «Йоум7» со ссылкой на заявление сотрудника авиакомпании Хусама Хусейна.
При этом обладатели грин-карт, дипломатических и служебных паспортов будут все же допущены на рейсы. О том, будут ли допускать на рейс с туристической визой, не сообщается. Накануне EgyptAir не допустила на рейс Каир - Нью-Йорк пять граждан Ирака и одного гражданина Йемена. Источник в аэропорту Каира подтвердил «РИА Новости», что иракцев и йеменца не стали регистрировать на рейс при наличии виз, пояснив, что компания не хочет нести ответственность в случае отказа им во въезде в США по прилете в Нью-Йорк.
Митинги в США против нового иммиграционного запрета
Авиакомпании Emirates Airlines после подписания Трампом распоряжения в срочном порядке пришлось сменить стюардессу и пилотов на рейс, следовавший в США, пишет Reuters. «Недавнее изменение требований въезда в США для граждан семи стран относится ко всем путешественникам и экипажу самолета», - пояснил пресс-секретарь авиакомпании.
Как пишет ВВС, накануне Федеральный окружной суд в Нью-Йорке временно запретил высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на распоряжение Трампа. Судья удовлетворила иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). Решение суда затронет около 200 человек, которые на данный момент находятся в транзитных зонах американских аэропортов.
Американский национальный правовой центр по вопросам иммиграции (NILC) сообщил, что подает в суд на Трампа и министра внутренней безопасности США. Подать иск также обещал Совет по американо-исламским отношениям (CAIR).