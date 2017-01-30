Мировая экономика
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Огораживание Америки

Америка огораживается

Антииммиграционная политика нового президента США может поссорить его с крупнейшими американскими корпорациями
Принятый в пятницу указ вызвал хаос и протесты в нескольких аэропортах США
Принятый в пятницу указ вызвал хаос и протесты в нескольких аэропортах США
Zach D Roberts / Zuma / TASS

Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами, несмотря на указ президента США Дональда Трампа. Принятый в пятницу указ приостанавливает на 120 дней въезд всех беженцев, а граждан Сирии, Ирака, Йемена, Сомали, Ливии и Судана – на 90 дней. Запрет касается и тех, у кого уже есть вид на жительство. Въезд может быть разрешен в «индивидуальном порядке» после беседы с консулом США в стране обладателя карты, пояснил представитель Белого дома.

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