Трамп планирует крупнейшую налоговую реформу со времен Рейгана

Избранный президент США Дональд Трамп определил кандидатов на ключевые экономические посты. Министром финансов он хочет назначить бывшего банкира Goldman Sachs Стивена Мнучина, а министром торговли – миллиардера-бизнесмена Уилбура Росса. Оба в среду подтвердили это в интервью CNBC, но их кандидатуры еще должны быть утверждены сенатом.

Мнучину 53 года, и он может стать уже третьим бывшим сотрудником Goldman Sachs на посту министра финансов США после Роберта Рубина (1995-1999) и Генри Полсона (2006-2009). Но, несмотря на успешную карьеру, у него нет опыта управления крупными организациями, отмечает The Wall Street Journal. В технологическом подразделении Goldman Sachs под его началом были около 5000 человек, а в министерстве финансов 86 000 сотрудников. После ухода из банка в 2002 г. он занимался разными вещами, в том числе основал с бывшими коллегами хедж-фонд Dune Capital Management и продюсировал фильмы в Голливуде, например «Безумный Макс: Дорога ярости». Также Мнучин руководил финансированием избирательной кампании Трампа.

Россу 79 лет, и у него большой опыт в реструктуризации компаний. В начале 2000-х гг. он спас ряд американских сталелитейных компаний во время кризиса в отрасли. В начале 1990-х гг. Росс представлял интересы кредиторов казино Трампа, когда у того возникли проблемы в этом бизнесе. По его словам, тогда он проникся «большим уважением» к Трампу. Во время президентской гонки Росс тоже поддерживал Трампа и помогал привлекать финансирование.

Трамп действительно планирует снизить налог на прибыль корпораций с 35 до 15%, подтвердил Мнучин. Он уверен, что экономический рост США может быть устойчивым – 3-4%. «Нашим главным приоритетом будет налоговая реформа. Она будет крупнейшей со времен [президента Рональда] Рейгана», – сказал Мнучин (цитата по FT).

По словам Мнучина, любое снижение налогов для людей с высоким доходом будет компенсировано сокращением числа налоговых вычетов. «Абсолютного снижения налогов для высшего общества не будет», – отметил он.

Опыт в Голливуде​ На счету Стивена Мнучина, согласно данным imdb.com, 34 фильма, испонительным продюсером которых он был в 2014-2016 гг. Среди них «Расплата», «Чудо на Гудзоне», «Отряд самоубийц», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Пэн: Путешествие в Нетландию», «Наш бренд – кризис», «Агенты А.Н.К.Л.», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Лего. Фильм».

Мнучин отказался комментировать будущее Джанет Йеллен, которую Трамп резко критиковал во время предвыборной кампании, на посту председателя ФРС, но отметил, что она «проделала хорошую работу». Процентные ставки вероятно будут оставаться низкими в ближайшие годы, заявил Мнучин. Но он добавил, что подумает над продлением срока погашения гособлигаций на фоне будущего повышения ставок.

Большинство инвесторов ожидают, что ФРС повысит процентные ставки, которые с конца прошлого года находятся на уровне 0,25-0,5%, уже в декабре на фоне признаков устойчивости американской экономики. В III квартале рост ВВП США ускорился до 3,2% в годовом выражении, выяснилось во вторник в результате пересмотра данных. Это выше 3%, которые ожидали аналитики, и первоначальной оценки 2,9%.

Росс – ярый критик торговых соглашений, в том числе Транстихоокеанского партнерства, которое стремился создать нынешний президент Барак Обама. «Проблема региональных торговых соглашений в том, что сначала вас пытается растерзать одна страна, затем вы ведете переговоры со второй, и она делает то же самое, а потом это повторяется с третьей», – утверждает Росс.

При этом Росс назвал протекционизм, в котором критики упрекают Трампа, «не очень значимым» термином. «Существует торговля, разумная торговля и глупая торговля. Мы [США] много занимались глупой торговлей», – заявил он.