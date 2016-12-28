Мировая экономика

Шэньчжэнь не боится торговых войн с США

В центре китайской IT-индустрии уверены, что все равно смогут переиграть американские компании
В последние годы экономика города растет в среднем на 13% в год, вдвое превышая общенациональный показатель
В последние годы экономика города растет в среднем на 13% в год, вдвое превышая общенациональный показатель
Qilai Shen / Bloomberg

Обещание избранного президента США Дональда Трапма заставить Apple и другие американские IT-компании перенести значительную долю производства на территорию США должны были бы встревожить обитателей Шэньчжэня – китайского мегаполиса, где производится огромное число продаваемых в мире высокотехнологичных устройств. Однако многие руководители работающих там компаний заявляют, что планы Трампа их не волнуют. Экономические силы, превратившие Шэньчжэнь из бедного захолустного городка в провинции Гуандун в море из небоскребов, слишком могучи, чтобы их можно было свести на нет таким образом.

Даже если Трамп выполнит свою угрозу и обложит импорт из Китая высокими пошлинами, продукция из Шэньчжэня все равно останется более конкурентоспособной, чем выпущенная в США, – настолько там выросла эффективность разработки, изготовления и транспортировки электронных товаров, убеждены местные лидеры бизнеса.

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Комментарии  ()
ardvd
17:52 03.01.2017
Инвестиции в условиях свободной рыночной экономики делают чудеса. Без немедленных структурных реформ не будет ни того, ни другого. Нужен Дэн Сяопин.
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