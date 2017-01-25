Индекс Dow Jones впервые преодолел 20 000 пунктов

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на торгах в среду впервые в истории поднялся выше уровня 20 000 пунктов.

«Мы осторожно оптимистичны, – сказал The Wall Street Journal Майкл Томпсон, управляющий директор S&P Global Market Intelligence. – [Экономика] США неизбежно должна была подняться выше этой траектории медленного роста, и некоторые изменения в политике [при новой администрации], безусловно, будут этому способствовать, если только удастся избежать самых грубых ошибок».

Индекс больше месяца консолидировался под уровнем 20 000, подойдя к нему 13 декабря в результате поствыборного ралли (а 6 января достигал 19 999,63). Если он закроется выше круглой отметки, это станет вторым по скорости периодом, за который Dow Jones преодолел расстояние в 1000 пунктов. В 1999 г. во время технологического бума он взлетел с 10 000 до 11 000 пунктов за 24 торговых сессии. В этот раз прошло 44 торговых дня (с учетом сегодняшнего) с тех пор, как он преодолел 19 000 пунтков (это случилось 22 ноября).

Правда, в прошлый раз такой скачок соответствовал росту на 10%, а сейчас – 5,3%.

К 19.05 мск Dow Jones поднялся до 20 076 пунктов.

Немного опустившись в предыдущие несколько дней, американские фондовые индексы сильно выросли во вторник: Dow Jones поднялся более чем на 100 пунктов, а S&P 500 установил рекорд. Инвесторы, пишет WSJ, активно покупали акции добывающих и производственных компаний, считая, что объявленные президентом Дональдом Трампом шаги по возобновлению проектов строительства нефтепроводов и смягчению регулирования свидетельствуют о начале реализации политики увеличения вложений в инфраструктуру. «Рынок вновь продемонстрировал признаки жизни на этой неделе, возобновив «ралли Трампа», – сказала Financial Times Кэтлин Брукс из City Index. – Похоже, рынок доволен первыми президентскими указами Трампа».

В среду S&P 500 поднимался еще на 0,7% до 2296,3 на этом оптимизме и хороших квартальных показателях компаний. Публикация отчетности компаний, в том числе банков, свидетельствует о росте корпоративных прибылей и продолжающемся экономическом подъеме в США.

Наибольший рост среди компаний, входящих в Dow Jones, в поствыборный период показали акции Goldman Sachs – 28,5% против 8,6% у индекса (на закрытие вторника). Несколько бывших сотрудников инвестбанка вошли или номинированы на посты в администрации Трампа, включая кандидата на должность министра финансов Стивена Мнучина, а президент Goldman Гэри Коуэн стал советником Трампа. Кроме того, Goldman, как и другие американские банки, хорошо заработал в прошлом году на трейдинге. Его акции с середины декабря торгуются под историческим максимумом $247,92, достигнутом в октябре 2007 г., но, в отличие от Dow Jones, пока его не преодолели.

Фондовый рынок США показал быстрый рост с 9 ноября, когда стало понятно, что Трамп выиграл президентские выборы, а республиканцы теперь контролируют обе палаты конгресса. Это, по мнению инвесторов, создало условия для реализации таких предвыборных обещаний Трампа, как снижение налогов для компаний и домохозяйств, сокращение регулирования «на 75%» и выделение $1 трлн на расходы на инфраструктуру. Но с середины декабря рынок топтался на месте: с одной стороны, не имея сил после ралли преодолеть круглую отметку по Dow Jones, а с другой – из-за неопределенности, возникшей в результате протекционистских заявлений Трампа и обещаний жестких действий в отношении основных торговых партнеров США – Китая и Мексики, а также задержек с формированием его администрации.

«С одной стороны, здорово, что мы достигаем исторических максимумов, – рассуждает Бретт Мок, управляющий директор брокерской компании JonesTrading Institutional Services. – Но скептики скажут: если мы и так на рекордной территории, на сколько же мы еще можем вырасти? Не наблюдаем ли мы формирование вершины [с которой индексы начнут падать]? Очевидно, что ответа на это никто не знает».

Иэн Уайнер, начальник отдела торговли акциями Wedbush Securities, сказал WSJ, что слишком занят, чтобы праздновать, – слишком много заказов на покупку: «Подобное событие привлекает людей на рынок, они будто говорят: «Я должен быть там, не могу больше оставаться в стороне от этого ралли». А вот Надим Валаят, редактор финансового сайта Market Oracle, в конце декабря продал 50% своего портфеля. В начале 2009 г. Валаят с точностью до нескольких пунктов спрогнозировал точку разворота Dow Jones, который после кризисного обвала начал расти в марте. Все последующие годы Валаят в своих статьях уверял, что в результате многолетнего роста рынок поднимется до невиданных высот и насмехался над «медведями». Но теперь считает, что рынок ждет падение, в частности, из-за торговой войны, которую Трамп начнет с Китаем.