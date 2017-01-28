Международные отношения

В сообщении Кремля о разговоре Трампа и Путина нет темы санкций

Лидеры России и США обсудили терроризм, Сирию и Украину
Andrew Harnik / AP

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп в ходе первого после вступления Трампа в должность телефонного разговора в субботу условились стабилизировать отношения стран и развивать их «на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе», следует из сообщения пресс-службы Кремля. Отметим, что Кремль опубликовал релиз через два часа после окончания разговора.

Затрагивалась ли тема ослабления санкций в разговоре, продлившемся около 45 минут, в явном виде не сообщается. Говорится лишь, что «подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений».

Взаимные чувства

«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам, - говорится в релизе Кремля. - Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах, и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом».

Россия и США: Невозможность партнерства

Лидеры стран обсудили борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, вопросы стабильности и нераспространения, иранскую ядерную программу и ситуацию на Корейском полуострове. «Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям», - говорится в релизе. Президенты поддержали «налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ [запрещена в России] и других террористических группировок в Сирии.»

Путин и Трамп договорились проработать возможные сроки и место личной встречи и поддерживать регулярные личные контакты. «Беседа прошла в позитивном и деловом ключе», - заключила сообщение пресс-служба Кремля.

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При разговоре Трампа в Овальном кабинете Белого дома присутствовали вице-президент США Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибэс и политический советник Трампа Стивен Бэннон.

До Путина в субботу Трамп говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и с премьером Японии Синдзо Абэ, которого пригласил посетить США 10 февраля. После разговора с Путиным Трамп позвонит президенту Франции Франсуа Олланду и премьеру Австралии Малкольму Тернбуллу.

Накануне разговора журналист Politico Сьюзан Глассер со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме готовится проект президентского распоряжения об ослаблении санкций в отношении России - возможно, одностороннем. Советник президента США Келлиэнн Конуэй не исключила, что санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы, могут быть предметом обсуждения президентов. Кремль в пятницу в лице пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова повторил, что не знает о намерении Трампа ослабить санкции, и не доверяет обезличенной информации.

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