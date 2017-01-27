Журналистка узнала о готовящемся указе Трампа об отмене санкций

Журналист Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме готовится проект президентского распоряжения об облегчении санкций в отношении России. Она написала это в Twitter. Позднее она добавила, что несколько источников говорят, что в проекте говорится об одностороннем снятии санкций.

В январе президент Дональд Трамп заявил Times, что готов рассмотреть возможность снять санкции в обмен на договоренность с Кремлем о сокращении ядерных вооружений. The Wall Street Journal он сказал, что хочет сохранить антироссийские санкции на некоторое время, но в случае улучшения двусторонних отношений и начала сотрудничества он будет готов изучить возможность их отмены ради общих великих свершений.

Трамп может отменить санкции, которые ранее ввела администрация Барака Обамы рядом исполнительных приказов. Отменить акт Магнитского и другие санкции, которые утвердил Конгресс, президент не может.

На 28 января намечен первый телефонный разговор президентов России и США. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что это будет протокольный звонок, российский лидер только поздравит Трампа со вступлением в должность. Источник NBC News в Белом доме сказал, что не знает, будут ли обсуждаться санкции или скандал с хакерскими атаками.

В ходе предвыборной кампании Трамп не раз говорил о желании наладить отношения с руководством России и винил Обаму за то, что тот недостаточно жестко противостоял политике Москвы. Только недавно он признал, изучив наработки американских спецслужб, что Россия может стоять за хакерскими атаками на серверы Демократической партии. На пресс-конференции 11 января он сказал, что отношения с Путиным рассматривает как актив и что сейчас двусторонние отношения в ужасном состоянии.

В Кремле неоднократно говорили, что вопрос санкций российская сторона не поднимает, он не входит в ее повестку. 25 января министр иностранных дел Сергей Лавров в Госдуме заявил, что в МИД нет наивных ожиданий от Трампа. «Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться — и всегда в интересах России», — сказал он и добавил, что для восстановления взаимодействия с Вашингтоном потребуются время и серьезная работа. Ранее он говорил, что Москва готова к восстановлению отношений, но только с условием учета взаимных интересов и без импорта чуждых России ценностей.