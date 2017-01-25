Лавров: Трамп – мастер сделок, но Путин тоже умеет договариваться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме, рассказал о перспективах отношений России и США.

«Никаких наивных ожиданий у нас нет. Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться — и всегда в интересах России», — сказал Лавров.

Для восстановления взаимодействия с Вашингтоном потребуются время и серьезная работа, отметил Лавров.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп уверен в том, что США смогут найти общий язык с Россией, «потому что он отлично умеет заключать сделки».

Тема налаживания отношений с Россией стала одной из ключевых в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. В частности, он допустил возможность рассмотрения вопроса об отмене «украинских» санкций в отношении России. Уже выиграв выборы, Трамп анонсировал возможность заключения сделки о сокращении ядерных арсеналов в обмен на частичное снятие санкций. В России тогда предложили дождаться инаугурации и выслушать предложения Трампа по поводу санкций уже после вступления его в должность президента. В Германии заявили, что сделку не поддержат.

Ранее Bloomberg писал, что хотя российское телевидение говорит о Трампе «в заискивающем тоне», в Кремле уже спала первоначальная эйфория, возникшая после победы республиканца на президентских выборах в США.

Москва опасается, что шансы на оттепель могут сойти на нет, если в Вашингтоне рассердятся на хакерские атаки. Также появились сомнения, что при Трампе США могут ослабить антироссийские санкции. 9 ноября Госдума встретила новость об избрании Дональда Трампа аплодисментами. Недавно на брифинге на вопрос о реакции Кремля на победу республиканца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Гуляли три дня, рвали баяны». Впрочем, и Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров делали осторожные заявления на эту тему, отмечая, что потепление отношений возможно, но это будет зависеть от действий новой администрации.