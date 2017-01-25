Белый дом: Умение «заключать сделки» поможет Трампу поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что США смогут найти общий язык с Россией, «потому что он отлично умеет заключать сделки», заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ответ на вопрос ТАСС. Трамп «будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны», - заверил российское агентство представитель американской администрации. Это будет касаться всех сфер – «от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» США. «И если удастся поладить, он заключит такую сделку, которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны», - подчеркнул Спайсер.

Тема налаживания отношений с Россией стала одной из ключевых в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. В частности, он допустил возможность рассмотрения вопроса об отмене «украинских» санкций в отношении России. Уже выиграв выборы, Трамп анонсировал возможность заключения сделки о сокращении ядерных арсеналов в обмен на частичное снятие санкций. В России тогда предложили дождаться инаугурации и выслушать предложения Трампа по поводу санкций уже после вступления его в должность президента.