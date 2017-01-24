Германия не поддержит ослабление санкций против России взамен на ядерную сделку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин не пойдет на ослабление санкций США и Евросоюза против России в обмен на сокращение ядерного вооружения.

«Насколько нам известно, Украина согласилась избавиться от своего ядерного оружия очень много лет назад с письменной гарантией со стороны России уважать и защищать ее границу. Это соглашение было нарушено аннексией Крыма. Таким образом, совершенно ясно, что комбинация "сокращение ядерного вооружения – ослабление санкций" совсем не работает», – заявила министр в интервью программе «Би-би-си».

Она напомнила, что санкции связаны с минским соглашением из-за гибридной войны России на востоке Украины.

Ранее Трамп в интервью The Times и Bild не исключил частичную отмену санкций против России. Запад «ввел санкции в отношении России – давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», – отметил он.

Барак Обама на своей финальной пресс-конференции в Белом доме призвал Трампа рассматривать вопрос об антироссийских санкциях отдельно от темы сокращения ядерных арсеналов. «Я думаю, это, вероятно, лучше послужило бы не только американским интересам, но и интересам сохранения международных норм, если бы мы убедились, что не путаем, почему эти санкции были введены и увязаны с целым комплексом других вопросов», – приводит его слова Reuters.