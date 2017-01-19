Обама призвал Трампа не увязывать вопрос о санкциях против России с ядерной сделкой

Президент США Барак Обама на своей финальной пресс-конференции в Белом доме призвал избранного президента Дональда Трампа рассматривать вопрос об антироссийских санкциях отдельно от темы сокращения ядерных арсеналов. «Я думаю, это, вероятно, лучше послужило бы не только американским интересам, но и интересам сохранения международных норм, если бы мы убедились, что не путаем, почему эти санкции были введены и увязаны с целым комплексом других вопросов», - приводит его слова Reuters.

Обама отметил, что «Россия продолжает занимать территорию Украины и вмешиваться в украинские дела». При этом США обязаны встать на защиту основного принципа международного права, по которому «большие страны не должны вторгаться или третировать малые страны».

Касаясь темы ядерных вооружений, Обама напомнил, что его администрация работала над этим вопросом, в результате чего между США и Россией в 2010 г. был подписан договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Я был готов идти дальше, я сказал президенту Путину, что готов пойти дальше. Они (российская стороны) не желают вести переговоры», - отметил Обама, обвинив Путина в «эскалации антиамериканской риторики» и возобновлении «состязательного духа» холодной войны.

«Если избранный президент Трамп способен всерьез перезапустить эти переговоры, я думаю, для наших двух стран там остается много возможностей по сокращению наших запасов», - сказал Обама.