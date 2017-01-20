Песков: Ошибочно считать, что Трамп – наш человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой утверждения западных и российских политологов о том, что избранный президент США Дональд Трамп является человеком России.

«Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки», - сказал Д.Песков в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым, часть которого была показана в пятницу.

Песков отметил, что «наверно, это самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов полагать, что это наш человек».

Ранее Bloomberg писал, что хотя российское телевидение говорит о Трампе «в заискивающем тоне», в Кремле уже спала первоначальная эйфория, возникшая после победы республиканца на президентских выборах в США.

Москва опасается, что шансы на оттепель могут сойти на нет, если в Вашингтоне рассердятся на хакерские атаки. Также появились сомнения, что при Трампе США могут ослабить антироссийские санкции. 9 ноября Госдума встретила новость об избрании Дональда Трампа аплодисментами. Недавно на брифинге на вопрос о реакции Кремля на победу республиканца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Гуляли три дня, рвали баяны». Впрочем, и Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров делали осторожные заявления на эту тему, отмечая, что потепление отношений возможно, но это будет зависеть от действий новой администрации.