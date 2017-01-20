Попытка обнулить мир

Популист Дональд Трамп приступает к исполнению президентских обязанностей непопулярным политиком. По данным совместного опроса канала NBC News и газеты The Wall Street Journal, деятельность Трампа по итогам периода «междуцарствия» одобряют 44% опрошенных и не одобряют 52%. Это самый низкий результат за все время проведения такого исследования (с начала 1990-х). Время между выборами и инаугурацией Трамп использовал не для того, чтобы помириться с теми, кто голосовал против него, а для еще большей поляризации общества. Переходный период Барака Обамы восемь лет назад положительно оценивал 71% участников того же опроса.

Обама остается популярным политиком: он покидает Белый дом с рейтингом одобрения 56%. Это один из самых высоких показателей за все время его работы президентом. Его главное детище – закон о доступном здравоохранении (Obamacare) – тоже теперь воспринимается позитивно. Доля одобряющих закон превысила долю не согласных с ним (45% против 41%) впервые с момента принятия закона в 2010 г.

Но непопулярный Трамп, сменив популярного Обаму, отменит популярный закон о здравоохранении. Популизм и популярность – не синонимы. «Трамп знаменует собой новую политическую парадигму, отменяющую привычные ориентиры», –говорит в интервью The New York Times Мэри Маталин, работавшая старшим советником вице-президента Дика Чейни, всегда свысока смотревшего на рейтинги.

Если бы Трамп ориентировался на данные опросов, то не выиграл бы выборы, говорят журналистам его сторонники и посылают всех, кто зациклен на опросах, подальше. А сам новый президент просто отметает опросы как таковые – для него это инструменты врагов. И журналисты тоже инструменты врагов. И политологи, и экономисты, и Голливуд.

Это были бы легкие проблемы, если бы в США можно было применить рецепты Владимира Путина. Интересно при этом, что Трамп ведет себя как человек, их уже решивший и имеющий четкую программу действий. Именно в этом случае пренебрежение поддержкой оправданно. Между тем никакого «плана Трампа» нет. Что он придумает, чтобы обратить общество на свою сторону, не хочется гадать. Он может оказаться импровизатором почище Путина.

Ясной замены обамовскому здравоохранению нет. Новая администрация грозится отменить договор с Ираном, но насколько это решение твердо и будет ли предложена другая сделка, ясности нет. Трамп называет НАТО устаревшей организацией, доводя до инфаркта традиционных партнеров США в Европе, но не поясняет, что именно они должны делать кроме того, что платить больше. Трамп считает Россию партнером, но предложенный им кандидат в министры обороны считает Россию противником. Осторожность в тайваньском вопросе, похоже, в прошлом, и политика «одного Китая», как заметил Трамп, является теперь предметом переговоров (немыслимых с точки зрения Китая). Да и вообще теперь «все является предметом переговоров», заверил Трамп репортера The Wall Street Journal.

И это, пожалуй, главное, что Трамп сумел донести до сознания мировой общественности: все – бизнес, все может быть предметом сделки. Отношения обнуляются. Вопрос только в том, мыслимое ли дело – передоговориться заново обо всем на свете.