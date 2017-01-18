Трамп стал наименее популярным президентом США перед инаугурацией
- Сергей Смирнов
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Избранный президент США Дональд Трамп пока наименее популярный лидер страны на памяти минимум одного поколения, показал совместный опрос The Wall Street Journal и NBC News. Если экономическую программу нового президента американцы еще готовы в целом поддержать, то личностные качества, характер и манера общения в соцсетях вызывают растущее недовольство, пишет WSJ.
Сам Трамп не преминул отреагировать на это в Twitter в своем стиле: «Те же люди, которые делали фальшивые предвыборные опросы и крупно ошиблись, теперь делают рейтинги одобрения. Они фальшивые, как и раньше».
По мнению WSJ, отношение американцев к Трампу даже ухудшилось после выборов: им не понравилось, как он провел передачу власти от команды Барака Обамы. «Если большинство президентов в начале срока получали своеобразный "медовый месяц" от обеих партий, Трампу же в современной поляризованной ситуации на это рассчитывать нельзя, показал опрос», - пишет газета.
Одобряют деятельность Трампа только 38% опрошенных, не одобряют - 48%. Но среди республиканцев не одобряющих всего 10%, а среди демократов - 85%. Напротив, рейтинг одобрения уходящего президента Барака Обамы на уровне 56% - это уровень его первого года в должности.
Оценивая деятельность Трампа с дня выборов 8 ноября, 52% не одобрили ее против 44% одобривших. Месяц назад соотношение было обратным: 41% против 50%. Оба показателя ниже, чем у Обамы перед инаугурацией в 2009 г., - 71%.
В целом опрос показал, что отношение к Трампу самое негативное за всю историю опросов - с 1992 г. К Трампу приближался только Джордж Буш-младший в 2001 г. (30% не одобряющих его деятельность).
Более двух третей американцев считают поведение Трампа в Twitter неправильным и неудачным. 69% опрошенных согласились с утверждением, что «такие сообщения без тщательной проверки могут привести к непреднамеренным серьезным последствиям». Не одобрили Twitter Трампа 47% республиканцев, около 66% независимых избирателей и 89% демократов.
26% респондентов положительно отозвались об активности будущего президента в Twitter, поскольку «она позволяет президенту напрямую общаться с людьми без промедления». Среди республиканцев этот показатель существенно выше - 46%.
Опрос проводился 12-15 января, выборка - 1000 взрослых американцев (18 лет и старше), погрешность - 3,1 процентного пункта.