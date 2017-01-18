Трамп стал наименее популярным президентом США перед инаугурацией

Отношение американцев к Трампу ухудшилось после выборов: им не понравилось, как он провел передачу власти от команды Барака Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп пока наименее популярный лидер страны на памяти минимум одного поколения, показал совместный опрос The Wall Street Journal и NBC News. Если экономическую программу нового президента американцы еще готовы в целом поддержать, то личностные качества, характер и манера общения в соцсетях вызывают растущее недовольство, пишет WSJ.

Сам Трамп не преминул отреагировать на это в Twitter в своем стиле: «Те же люди, которые делали фальшивые предвыборные опросы и крупно ошиблись, теперь делают рейтинги одобрения. Они фальшивые, как и раньше».

По мнению WSJ, отношение американцев к Трампу даже ухудшилось после выборов: им не понравилось, как он провел передачу власти от команды Барака Обамы. «Если большинство президентов в начале срока получали своеобразный "медовый месяц" от обеих партий, Трампу же в современной поляризованной ситуации на это рассчитывать нельзя, показал опрос», - пишет газета.

Одобряют деятельность Трампа только 38% опрошенных, не одобряют - 48%. Но среди республиканцев не одобряющих всего 10%, а среди демократов - 85%. Напротив, рейтинг одобрения уходящего президента Барака Обамы на уровне 56% - это уровень его первого года в должности.

Оценивая деятельность Трампа с дня выборов 8 ноября, 52% не одобрили ее против 44% одобривших. Месяц назад соотношение было обратным: 41% против 50%. Оба показателя ниже, чем у Обамы перед инаугурацией в 2009 г., - 71%.

В целом опрос показал, что отношение к Трампу самое негативное за всю историю опросов - с 1992 г. К Трампу приближался только Джордж Буш-младший в 2001 г. (30% не одобряющих его деятельность).

Более двух третей американцев считают поведение Трампа в Twitter неправильным и неудачным. 69% опрошенных согласились с утверждением, что «такие сообщения без тщательной проверки могут привести к непреднамеренным серьезным последствиям». Не одобрили Twitter Трампа 47% республиканцев, около 66% независимых избирателей и 89% демократов.

26% респондентов положительно отозвались об активности будущего президента в Twitter, поскольку «она позволяет президенту напрямую общаться с людьми без промедления». Среди республиканцев этот показатель существенно выше - 46%.

Опрос проводился 12-15 января, выборка - 1000 взрослых американцев (18 лет и старше), погрешность - 3,1 процентного пункта.