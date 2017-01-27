Советник Трампа не исключила обсуждения санкций в разговоре Трампа с Путиным

Советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы, могут быть предметом обсуждения в разговоре нынешнего президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в субботу, 28 января.

«Темой разговора может быть всё перечисленное», - сказала она в четверг в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос корреспондента. Ведущий спросил Конуэй о том, верно ли предположение, что «санкции... сразу станут предметом обсуждения», и о том, какие темы затронут президенты. «Если еще одно государство, обладающее значительными ресурсами, готово присоединиться к США в борьбе с терроризмом... мы его выслушаем», - сказала Конуэй. Она отказалась уточнить, по чьей инициативе состоится телефонный разговор.

В пятницу журналист Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента Дональда Трампа, возможно, готовится в одностороннем порядке снять часть санкций в отношении России. «Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения [Рекса] Тиллерсона госсекретарем?» - написала она в своем Twitter. Потом она уточнила: «Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке».

В январе Трамп заявлял в интервью Times, что готов рассмотреть возможность снятия ограничений с России в обмен на договоренность с Москвой о сокращении ядерных вооружений. The Wall Street Journal он сообщал, что готов изучить возможность снятия антироссийских санкций ради общих великих свершений.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телефонный разговор двух президентов запланирован на 28 января. По словам Пескова, он не знает, будут ли обсуждаться санкции или скандал с хакерскими атаками.