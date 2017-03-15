«Делать правильные вещи с правильными людьми»

Впервые за 152 года истории HSBC совет директоров возглавит человек со стороны. HSBC Holdings – одна из крупнейших финансовых корпораций мира. Основана была в 1865 г. в Гонконге (сейчас ее штаб-квартира в Лондоне) – на Азию до сих пор приходится большая часть ее выручки. В последнее время HSBC не очень радует акционеров: в 2016 г. чистая прибыль уменьшилась до $1,3 млрд по сравнению с $12,6 млрд годом ранее, выручка упала на 19% до $47,97 млрд.

59-летний Марк Такер семь лет руководит страховой группой AIA со штаб-квартирой в Гонконге. Он сумел превратить ее из «дочки» AIG в четвертую по рыночной капитализации компанию в сфере страхования жизни в мире. С октября этого года он официально вступит в должность в HSBC и, как предсказывает The Wall Street Journal (WSJ), сделает жизнь многих сотрудников некомфортной. Он перетряхнет корпоративную структуру банка – сейчас она крайне похожа на госслужбу, и в банке полно работников, считающих, что им теперь гарантировано теплое место до самой пенсии. Financial Times (FT) называет корпоративную культуру банка бюрократической и закрытой и тоже полагает, что грядут перемены.

Люди, работавшие с Такером, отзываются о нем как о требовательном и прямом человеке, не позволяющем сотрудникам лениться. Письмо по электронной почте от него может прийти в любой час дня и ночи, но и на чужие письма он откликается быстро и тщательно следит, кто держит свое слово, а кто – нет, пишет FT. Такер тщательно отслеживает важные сделки, рассылая электронные письма с подробными вопросами о готовящемся договоре и деталях переговоров. В других компаниях этим, как правило, занимаются нанятые банкиры-посредники. Газета Barron’s описывает случай, когда Такер получил в 7 вечера пятницы проект инвестбанковского соглашения и к середине утра субботы прочитал и снабдил пометками весь 250-страничный документ.

«Он терпеть не может дураков, – говорил WSJ его коллега из Азии, попросивший не упоминать своего имени, так как не уполномочен компанией выступать спикером. – Прежде чем он даст вам столько времени, сколько вам требуется, придется пройти небольшое испытание».

У Такера репутация человека «агрессивного и одаренного», отмечает FT. Один из членов совета директоров описывает стиль его предшественника Дугласа Флинта как «спокойное присутствие» и предрекает, что Такер будет куда более «назойливым» председателем. «Напористый, но прямой – так характеризует стиль переговоров Такера один из топ-менеджеров, работавших с ним в Гонконге. – Он очень дотошен в вещах, которые имеют значение для потребителей. Он не увлекается корпоративно-бюрократическим языком и презентациями в PowerPoint. Ему нужен живой разговор о бизнесе, и он желает слышать правду – все равно, хорошую или плохую».

Зарплата на порядок меньше

Поначалу одним из самых вероятных кандидатов на пост председателя совета директоров был Анри де Кастри, бывший гендиректор и председатель совета директоров страховой группы AXA и член совета директоров HSBC, пишет FT. Но он отказался от назначения, предпочтя участие в избирательной кампании кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, после этого возникла кандидатура Такера.

Большая часть карьеры Такера приходится на страховой бизнес, но у него есть и опыт банковской работы. Так, он был финансовым директором группы HBOS. С 2012 г. работает членом совета директоров Goldman Sachs Group – к осени он этот пост оставит. А в 2009–2012 гг. занимал должность неисполнительного директора Банка Англии.