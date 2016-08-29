Курс доллара поднялся выше 65 рублей, евро дороже 72 рублей

В ходе торгов на Московской бирже на 10.20 биржевой курс доллара достиг 65,08 руб., подорожав на 0,23%, курс евро поднялся на 0,21% до 72,82 руб.

Рубль негативно реагирует на падение цен на нефть. Стоимость нефти утром в понедельник снижалась в условиях роста поставок из Ирака, а также из-за сомнений инвесторов, что переговоры нефтедобывающих стран в сентябре помогут стабилизировать рынок.

По состоянию на 08.06 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,24% до $49,53 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,39% до $46,98 за баррель.

Страны - члены ОПЕК планируют провести неофициальное совещание в кулуарах XV международного энергетического форума в Алжире, который пройдет с 26 по 28 сентября. Как сообщали источники, на этой встрече ОПЕК, скорее всего, возобновит переговоры о замораживании добычи нефти со странами, входящими и не входящими в картель.