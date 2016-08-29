Центробанк не прогнозирует изменение волатильности курса рубля

ЦБ ожидает, что волатильность курса рубля в III квартале 2016 г. сохранит уровень II квартала, говорится в финансовом обозрении ЦБ «Условия проведения денежно-кредитной политики».

«Волатильность курса рубля во II квартале 2016 г. продолжила снижаться, чему в основном способствовало уменьшение волатильности цен на нефть. Волатильность курса рубля в III квартале 2016 г. может сохраниться на сложившемся уровне», - говорится в документе.

ЦБ поясняет, что во II квартале на фоне приближения периода выплат дивидендов экспортеры активизировали продажу валютной выручки, что способствовало снижению курсовой волатильности в периоды резких колебаний цен на нефть и уменьшения глобальной склонности к риску.

В документе отмечается, что эластичность курса в связи с колебаниями цен на нефть во II квартале 2016 г. в целом изменилась незначительно. «По оценкам Банка России, при ее сохранении на среднем уровне за II квартал 2016 г. и реализации ожиданий участников рынка относительно волатильности цен на нефть в III квартале 2016 г. курсовая волатильность может составить около 19 процентных пунктов», - говорится в обозрении.

ЦБ также отмечает, что решение Великобритании о выходе из ЕС (Brexit) и последовавшее временное снижение склонности инвесторов к риску не оказали значительного влияния на курс рубля во II квартале.