Часть выпущенных в России карт Visa перестала работать за рубежом

Некоторые клиенты российских банков столкнулись с проблемами при использовании карт Visa за рубежом, в частности в Таиланде, передает «РИА Новости». В Сбербанке агентству подтвердили, что часть карт перестала функционировать за границей. В ВТБ отметили, что сбой произошел на стороне платежной системы.

В компании Visa пообещали исправить неполадки в ближайшее время: «Нам известно о проблемах, с которыми столкнулись некоторые держатели карт Visa. Эти технические неполадки имеют ограниченное влияние и не затрагивают обработку внутрироссийских транзакций по картам Visa. В настоящее время мы активно работаем над устранением неполадок, которые будут исправлены в максимально короткие сроки».