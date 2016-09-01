Стоимость Brent опустилась ниже $46 впервые с 12 августа

В ходе торгов на Лондонской бирже стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые с 12 августа опустилась ниже $46 за баррель. По состоянию на 17.52 мск Brent торговалась на уровне $45,83 за баррель и продолжала дешеветь. Стоимость нефти WTI упала до $43,80 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже на 17.44 мск составлял 65,73 руб./$, евро - 73,52 руб./евро.

Причиной снижения цен на нефть стали слова министра энергетики России Александра Новака. Глава Минэнерго заявил, что не видит причин для ограничения добычи нефти при ее текущей стоимости. Новак считает нормальными цены на уровне $50 за баррель. При этом он отметил, что Россия готова к диалогу, если стоимость нефти будет падать.

Также негативное влияние на рынок нефти оказала опубликованная вчера статистика по запасам в США. Она показала, что коммерческие запасы топлива в стране за неделю увеличились на 2,3 млн баррелей - до 525,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост не более 1 млн.