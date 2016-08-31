Минфин не исключил снижения цены на нефть до $30 за баррель

Минфин России не исключает снижения цены на нефть до $30 за баррель на продолжительном отрезке времени. Об этом заявил замминистра финансов Максим Орешкин в интервью интернет-сообществу World Economic Forum.

В базовом сценарии цена на нефть колеблется на уровне $40-50 за баррель, добавил Орешкин.

Замминистра финансов подчеркнул, что снижение цен на нефть в течение последних двух лет вынудило Россию предпринимать меры к развитию экономики. «Когда цены на ресурсы низкие, страна не может позволить себе от них зависеть. Работая над новым бюджетным правилом, мы старались изолировать внутреннюю макроэкономику от цен на нефть. Если использовать ценовые параметры от $40 до $50 за баррель, страна может сконцентрироваться на развитии иных, несырьевых секторов», - объяснил он.

В среду стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 3,1% до $47,26 за баррель после публикаций данных о еженедельных запасах нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США увеличились c 19 по 26 августа на 2,28 млн баррелей и составили 525,87 млн.