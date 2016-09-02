ВЭБ представит стратегию развития на ближайшем наблюдательном совете

Внешэкономбанк (ВЭБ) дорабатывает стратегию развития, намерен представить ее на ближайшем заседании наблюдательного совета госкорпорации. Об этом сообщил журналистам предправления ВЭБа Сергей Горьков в ходе Восточного экономического форума.

При этом он не стал называть дату ближайшего заседания, отметив, что она зависит от графика председателя набсовета.

Подготовленная новым руководством ВЭБа стратегия до 2021 г. должна быть доработана к началу сентября, заявил в конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев, возглавляющий наблюдательный совет госкорпорации.

В ноябре прошлого года стало известно, что для погашения своих обязательств ВЭБу необходимо 1,3 трлн руб., что стало бы непосильным бременем для государства в условиях низких цен на нефть и дефицита бюджета. В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке тогдашнего руководителя банка Владимира Дмитриева и назначении Горькова, ранее зампреда правления Сбербанка, на должность предправления госкорпорации.