ЦБ объявил финалистов конкурса по выбору символов для купюр в 200 и 2000 рублей

Центробанк России объявил 10 финалистов по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 руб. Больше всего голосов было отдано за следующие варианты: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (памятник затопленным кораблям и «Херсонес Таврический»), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).

Второй этап проходил с 5 по 30 августа в форме опроса: фонд «Общественное мнение» опросил 6000 респондентов по всей России. С 5 сентября стартует финальный этап отбора. Итоги будут подведены 7 октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1».