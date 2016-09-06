Brent подорожала до $47,70 в ожидании совместных действий добывающих стран

Нефть дорожает из-за оптимизма, связанного с договоренностью России и Саудовской Аравии о возможных действиях по стабилизации рынка.

Накануне цена достигала в ходе сессии $49,40 за баррель, однако затем цены отступили. Цены ноябрьского контракта на нефть Brent к 8.00 мск выросли на 0,15% до $47,70 за баррель. Нефть WTI стоит $45,26 за баррель. В понедельник биржа была закрыта из-за выходного, поэтому рост достигает во вторник 1,85%.

В понедельник Россия и Саудовская Аравия на полях саммита G20 подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Заявление России и Саудовской Аравии уже поддержала Венесуэла. В то же время Иран, третий крупнейший производитель нефти, продолжает наращивать добычу, чтобы вернуться к досанкционному уровню экспорта.