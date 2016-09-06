Moody's отозвало рейтинги попавшего под санкции «Мостотреста»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги «Мостотреста», который 1 сентября попал под санкции США. На момент отзыва корпоративный рейтинг компании находился на уровне Ba3 со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Moody 's отозвало рейтинги по причинам делового характера», - отмечается в пресс-релизе.

1 сентября США ввели санкции против нескольких десятков российских компаний. Среди них оказались предприятия, которые так или иначе связаны со строительством Керченского моста: разработчик проекта моста «Гипростроймост», генподрядчик «СГМ-мост» (дочерняя компания холдинга «СГМ») и один из подрядчиков - «Мостотрест», напоминает ТАСС.

«Мостотрест» специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты. ОАО «ТФК-финанс» (ТФКФ, инвестиционная компания, акциями которой владеют управляющие компании НПФ «Благосостояние») владеет 94,2% компании, остальные 5,8% находятся в свободном обращении, отмечает «Интерфакс».