Fitch: Банки могут лишиться 600-800 млрд рублей ликвидности

Повышения Центробанком требований к резервам банков будут достаточны для абсорбации 600-800 млн руб. в банковском секторе, прогнозирует Fitch в обзоре российских банков за 7 месяцев 2016 г. Это нивелирует инфляционные риски на фоне продолжения эмиссии рублей в обмен на иностранную валюту из резервных фондов для финансирования дефицита бюджета.

Избыток ликвидности ранее вынудил ЦБ трижды повысить требования к резервам (в марте, июле и августе). В первом полугодии регулятор провел эмиссию на 0,8 трлн. руб., а ее суммарный объем по итогам года может превысить 2 трлн. руб.

Для стерилизации ликвидности ЦБ в августе начал проводить краткосрочные депозитные аукционы. В числе других возможных мер рассматривается, в частности, эмиссия облигаций для банков.