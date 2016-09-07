Индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые за полтора года, индекс ММВБ обновил исторический максимум

Российский рынок акций растет, обновляя максимумы на нефти. Индекс ММВБ к 10.06 мск среды повышался на 0,4% до 2048 пунктов, индекс РТС - на 0,7% до 1002 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС впервые с мая 2015 г. превысил психологически значимую отметку 1000 пунктов. Индекс ММВБ обновляет исторические пики: около 2050 пунктов.

Цена акций Сбербанка обновляет исторические высоты, закрепляясь выше 150 руб., «Роснефть» также на максимуме - около 360 руб.

Главным драйвером российского рынка акций выступают цены на нефть. Баррель Brent утром 7 сентября достиг отметки $47,81, баррель WTI – $45,32.

В понедельник Саудовская Аравия и Россия провели совместный брифинг, где обе страны высказались за сотрудничество в целях стабилизации нефтяного рынка и подписали соответствующее заявление. Страны договорились создать рабочую группу, которая встретится уже в октябре для обсуждения стратегического партнерства в нефтегазовой сфере.