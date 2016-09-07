Россияне чаще всего жалуются ЦБ на страховщиков

Во II квартале 2016 г. в Банк России поступило более 28 000 жалоб, что на 38% больше, чем в I квартале, сообщает ЦБ со ссылкой на службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.

Регулятор отмечает, что 80% от общего числа жалоб на некредитные финансовые организации приходится на субъекты страхового рынка. Среди оставшихся 20% половину занимают жалобы на микрофинансовые организации. Доля жалоб на управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды и специализированные депозитарии составила 3%, столько же – на эмитентов ценных бумаг. На кредитные потребительские кооперативы пожаловался 1% от общего числа обратившихся за помощью к регулятору.

Среди жалоб на страховщиков традиционно лидируют проблемы, связанные с ОСАГО (87%), где в три раза по сравнению с I кварталом выросло число жалоб на отказ в заключении договора ОСАГО. Больше половины претензий (55%) граждане высказывают в отношении применения коэффициента бонус-малус. Также немало жалоб по поводу отсутствия бланков в офисах страховых компаний (24%) и навязывания ими дополнительных услуг.