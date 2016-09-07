Сбербанк увеличил прибыль в три раза

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за восемь месяцев 2016 г. составила 322,8 млрд руб., что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе банка. В августе Сбербанк получил 47,8 млрд руб. чистой прибыли. Чистый процентный доход банка с начала года составил 734,9 млрд руб., что на 51,6% больше, чем в 2015 г. Процентные доходы увеличились на 6,3%, процентные расходы сократились на 21,3%.

Кроме того, Сбербанк с начала года увеличил вклады населения на 1,3% до 11,005 трлн руб., средства юрлиц – на 12,1% до 5,92 трлн руб. За август остаток средств клиентов сократился на 206 млрд руб. до 16,9 трлн руб.