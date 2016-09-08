ЦБ поднял прогноз по прибыли банков до 700 млрд рублей

Центробанк повысил свой прогноз по прибыли банковского сектора. По итогам 2016 г. банки могут заработать свыше 700 млрд руб., сообщил на XIV Международном банковском форуме в Сочи Михаил Сухов. Прежний прогноз регулятора был 500 млрд руб. «За 8 месяцев прибыль выросла больше чем до 500 млрд руб., о которых мы говорили. Я думаю, что сейчас можно сказать, что за год, скорее всего, она превысит 700 млрд руб.», – сказал Сухов.

По предварительным данным по итогам августа, за восемь месяцев банки уже заработали 537 млрд руб., следует из слов Сухова. Большую часть прибыли сектора по-прежнему зарабатывает Сбербанк. В январе - августе госбанк заработал 322,8 млрд руб.