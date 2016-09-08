Банки реструктурировали 20% кредитов крупным компаниям

СОЧИ - Около 20% ссуд крупнейшим клиентам были реструктурированы, сообщил на XIV Международном банковском форуме в Сочи зампред ЦБ Михаил Сухов. Банки входят в положение заемщиков, корректируют процентные ставки, уровень обеспечения, поддерживают реальный сектор экономики, сказал он. В некоторых случаях банки даже входят в прямое участие, хотя банки не должны заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, заметил он: «Сумма уже порядка 180 млрд руб. - это кредитный портфель, переоформленный в долевое участие. Мы считаем, что это должен быть временный процесс и банки из участия должны выходить как основные держатели контрольных пакетов».

Крупнейшие банки могут себе это позволить, следует из его слов. В группе 10 системно значимых банков создан серьезный запас по капиталу, учитывая текущие темпы по росту прибыли, примерно половина из этих банков смогут существовать более чем три года без существенных дополнительных вливаний, сообщил Сухов.