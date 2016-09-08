Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 8,7%

В январе-августе текущего года реальный эффективный курс рубля по отношению к корзине валют стран - основных торговых партнеров России вырос на 8,7%. Такую оценку дал Центробанк России.

Реальный эффективный курс рубля в августе 2016 г. снизился на 2% по отношению к июлю. В Минэкономразвития ожидают, что среднегодовой курс рубля в этом году составит 67-67,5 руб. за $1.

Реальный эффективный обменный курс рубля рассчитывается как средневзвешенный номинальный обменный курс рубля с поправкой на соотношение темпов инфляции в России и в странах - основных внешнеторговых партнерах, причем в качестве весов используются доли соответствующих стран во внешнеторговом обороте России.