Лицензии лишился Роспромбанк

Банк России с 13 сентября отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк "Российский промышленный банк"» (Роспромбанк). Об этом сообщает сайт регулятора. Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 сентября организация занимала 323-е место в банковской системе страны.

Роспромбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества, объясняет пресс-служба ЦБ. «Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности», - говорится в сообщении. Требования законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма банк не соблюдал в части представления достоверной информации в уполномоченный орган: «правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России».

12 сентября источники на банковском рынке сказали порталу «Банки.ру», что Роспромбанк отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП). В колл-центре организации заявили, что карты не обслуживаются с минувшего четверга и «по техническим причинам» нельзя пополнить и забрать вклад. До этого на невозможность открыть новый вклад в Роспромбанке или пополнить старый жаловались пользователи народного рейтинга портала.

Роспромбанк - российская «дочка» кипрского банка Cyprus Popular Bank, который прошел реструктуризацию и ликвидацию активов в период финансового кризиса на Кипре в 2013 г., напоминают «Банки.ру». У Роспромбанка есть головной офис в Москве и небольшая сеть в регионах. Банк в основном занимался операциями с облигациями, кредитованием и обслуживанием организаций и предприятий, а также привлечением средств населения во вклады. Крупнейшим источником фондирования выступают вклады населения.

99,93% в капитале Роспромбанка контролировало ЗАО «РПБ-холдинг», сообщал портал со ссылкой на раскрываемую банком информацию. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. контролирует 50,04% акций холдинга, совладельцы остального - трое граждан Болгарии. Еще 0,07% банка принадлежало гражданину Латвии. Доля в 42% акций банка находится под контролем Республики Кипр, оставшаяся часть акций (8,00%) - в публичном обращении.