Минфин отказался от идеи продажи ОСАГО на 2–3 года

Минфин России в рамках рабочих дискуссий с ЦБ отказался от предложения по продаже полисов ОСАГО на 2–3 года для владельцев новых машин. Об этом сообщила заместитель главы департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина.

«Насколько мне известно, сам Минфин отказался от этой идеи. В этом диалоге те последние предложения, которыми мы обменивались, их уже нет. Подумали, покрутили со всех сторон и решили, что не стоит (разрешать продажу полисов ОСАГО на два-три года, - прим. ред.)», – сказала Никитина.

В свою очередь, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил, что введение долгосрочных договоров ОСАГО не облегчило бы судьбу владельцев новых машин.

Минфин подготовил законопроект, расширяющий права автовладельцев в системе ОСАГО (есть у «Ведомостей»). Согласно ему владельцы новых машин, которым не нужно проходить техосмотр в ближайшие несколько лет, должны получить возможность оформлять полис ОСАГО сразу на два или три года вместо одного. Минфин также считает, что не нужно учитывать при расчете стоимости страховки мощность двигателя автомобиля. Сейчас для машины мощностью до 120 л. с. такой коэффициент составляет 1,2, а, например, свыше 150 л. с. – 1,6.