Росинтербанк прекратил обслуживание клиентов «ради стабилизации финансовых показателей»

Банк России полностью отключил Росинтербанк от банковской электронной системы платежей (БЭСП) с 14 сентября, рассказали порталу «Банки.ру» источник в одном из банков-контрагентов и еще один информированный источник. Ранее сайт банка сообщил, что полностью прекращено обслуживание клиентов. Сейчас сайт кредитной организации недоступен. «В целях стабилизации финансовых показателей банка с 15 сентября 2016 г. в офисах и филиалах АО "КБ «Росинтербанк» не будут обслуживаться клиенты - физические и юридические лица», - говорилось в сообщении.

Ранее «Банки.ру» сообщали, что Росинтербанк приостановил проведение денежных переводов и платежей, обслуживание банковских карт и ввел режим предварительной записи на получение вкладов. Сотрудники одного из допофисов сослались на отсутствие наличности в банке. В колл-центре порталу заявили, что банк просит физических лиц, желающих получить средства со вкладов, заранее заказывать деньги.

В Росинтербанке не менее трех дней проводилась внеплановая проверка ЦБ, сообщал ранее еще один источник портала. Он предполагал, что вопросы у регулятора могла вызвать агрессивная политика кредитования банком корпоративных заемщиков на фоне ограничения на привлечение вкладов физлиц. В банке информацию о проверке ЦБ не комментировали.

«Росинтербанк входит в число наиболее динамично растущих российских банков, - цитируют "Банки.ру" директора департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. - С августа 2008 г. по август 2016 г. его активы выросли более чем в 60 раз, и, по нашим расчетам, это один из лучших результатов среди всех действующих банков». Так, только за семь месяцев текущего года активы кредитной организации увеличились на 10,6% (почти на 10 млрд руб.) и достигли 99,9 млрд, по этому показателю банк занимает 67-ю строчку по России. Из финансовой отчетности банка следует, что с начала года объем его корпоративного кредитного портфеля сократился на 3,5%, или 1,8 млрд руб., и составил на 1 августа 48 млрд руб. (половина всех активов). При этом розничный портфель просел почти на треть - до 2,1 млрд руб., отмечают «Банки.ру».

Росинтербанк попал в августовском рэнкинге Национального рейтингового агентства (НРА) (для портала «Банки.ру») в число тех банков из топ-100, которые испытывали трудности с ликвидностью. Также в этот перечень попали ВБРР, Сургутнефтегазбанк, «Пересвет», «Юниаструм», Локо-банк, «Россия», Финпромбанк (ожидающий санации в сентябре), «Росгосстрах банк», Транскапиталбанк, Ситибанк, Московский индустриальный банк, Московский кредитный банк, «Русский стандарт», «Абсолют банк», Новикомбанк, «Санкт-Петербург», «Рост», Совкомбанк, «дочки» ВЭБа (Связь-банк, «Глобэкс») и санируемый «Экспресс-Волга».