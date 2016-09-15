«Коммерсантъ» раскрыл детали плана Минфина по реформе ОСАГО

В распоряжении «Коммерсанта» оказался финальный вариант поправок Минфина к закону об ОСАГО. Во-первых, ведомство предлагает разделить полисы ОСАГО на три вида: их можно назвать «эконом» с лимитом в 400 000–500 000 руб. потенциальных выплат, «стандартные» - до 1 млн руб. и «премиум» - до 2 млн руб. возмещения, пишет газета. По данным издания, Минфин предлагает доплатить за такие расширения полиса - варианты доплаты, по мнению Минфина, должен установить ЦБ. Соответствующие поправки Минфин подготовил к совещанию с ЦБ 16 сентября.

Во-вторых, ведомство хочет аннулировать коэффициент мощности автомобиля при расчете цены полиса. Напомним, сейчас он составляет от 0,6 (для автомобиля мощностью до 50 л. с.) до 1,6 (свыше 150 л. с.).

В-третьих, Минфин предлагает дать страховщику право самостоятельно выставлять автовладельцу коэффициент нарушений ПДД - езда в состоянии опьянения, проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 40 км/ч, пересечение двойной сплошной. Страховщику предлагается на свое усмотрение применять также коэффициенты за агрессивное или аккуратное вождение.

Кроме того, предусмотрены надбавки за сообщение страховщику заведомо ложных сведений, повлиявших на снижение цены полиса, и за «умышленное содействие наступлению страхового случая или увеличению связанных с ним убытков».

Ряд поправок посвящен замене денежной выплаты в ОСАГО ремонтом автомобиля. Потерпевшим будет предложен выбор сервиса по согласованию со страховщиком - из числа станций, с которыми у компании заключены договоры. Страховщик при этом несет ответственность за ремонт, в акте приема-передачи устанавливается гарантийный срок «не менее двух месяцев» на работы. При этом при оплате ремонтом износ комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене, не учитывается. Другими словами, доплачивать за установку новых запчастей автовладельцу не придется.