ЦБ ввел временную администрацию в Военно-промышленный банк

Банк России опубликовал приказ о введении временной администрации в Военно-промышленном банке(ВПБ), который входит в топ-100 по размеру активов. ЦБ на полгода возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации для управления ВПБ.

Согласно banki.ru, ВПБ занимает 93-е место по размеру активов. В составе бенефициаров банка 28 физических лиц, следует из материалов Военно-промышленного банка, фактически его контролирует председатель совета директоров Юрий Колток, знает контрагент банка. Сам Колток это отрицал.

Последняя проверка ЦБ предписала банку досоздать резервы на 6 млрд руб., в основном это кредиты техническим компаниям, говорит контрагент Военно-промышленного банка. Он также замечает, что у Военно-промышленного банка проблемы с ликвидностью, поскольку он столкнулся с оттоком средств клиентов. Кроме того, к августу все средства из него забрали ЦБ и контрагенты по межбанку, хотя в начале года держали там почти 10 млрд руб., следует из отчетности.

ЦБ запретил банку привлекать средства и открывать счета физлицам и индивидуальным предпринимателям. Также ЦБ ограничил банку оборот по счетам юрлиц – не более 6,3 млрд руб. в месяц.

Банку нельзя увеличивать остаток по любым счетам физлиц, а чтобы выдать средства со вклада, ему необходимо перевести средства с депозитного счета на текущий, объяснял ранее перебои с выдачей вкладов и зарплат председатель совета директоров ВПБ Юрий Колток. На 1 августа у банка было около 30 млрд руб. средств населения.

Ограничения и запреты были введены, так как ЦБ опасался, что досоздание резервов снизит капитал банка на 57,3% и он нарушит нормативы достаточности капитала и риска на одного заемщика, значения которых составили бы 7,6%, 2,66%, 35,74% соответственно, говорится в заявлении. Нарушение же нормативов ведет к отзыву лицензии.