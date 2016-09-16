«ВТБ 24» снизит ставки по депозитам юридических лиц на 0,5 п. п.

«ВТБ 24» планирует снизить ставки по депозитам юрлиц на 0,5 процентного пункта, изучает возможность изменения ставок по вкладам физлиц, а также ожидает снижения ставок по своим кредитным продуктам, следует из комментария члена правления, директора финансового департамента «ВТБ 24» Александра Меленкина.

«Уже точно можем говорить о том, что ставки по депозитам для юридических лиц мы снизим на 0,5 процентного пункта. Что касается привлечения физлиц – будем следить за реакцией рынка», - сообщил Меленкин.

«Ставки по кредитам также будут снижаться, это очевидно затронет наши основные продукты (ипотеку, потребкредиты, автокредиты). Но конкретные решения будем принимать, ориентируясь на других игроков в том числе. В целом существенного снижения ставок по кредитам мы не ожидаем», - добавил он.

Меленкин уточнил, что ставки по депозитам уже почти год напрямую не коррелируют с движением ключевой ставки. Более важными факторами здесь являются уровень инфляции, потребности банков в ликвидности и позиция основных игроков рынка.

ЦБ в пятницу решил снизить ключевую ставку до 10% с 10,5% годовых.